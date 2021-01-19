ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

В 2020 году 100 нардепов ни разу не выступили в Верховной Раде – КИУ

Народных депутатов, которые ни разу не выступали в парламенте в течение прошлого года, нет только во фракциях "Европейской солидарности" и "Голоса", сообщает Комитет избирателей Украины.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа"
Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа"
Фото: Слуга Народу / Facebook

В 2020 году 100 народных депутатов ни разу не выступили в Верховной Раде. Об этом 19 января в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, больше всего "молчаливых" депутатов, которые в прошлом году воздержались от выступлений с места и парламентской трибуны, в "Слуге народа" – 73.

Среди депутатов монобольшинства, не сказавших ни слова в течение 2020 года, – Евгений Брагарь (известный по выражению о продаже собаки для оплаты коммуналки), Юрий Корявченков (актер "Квартала 95", известный как Юзик) и Жан Беленюк (украинский борец). Также среди "молчаливых" депутатов – ряд лиц, которые работали в структурах студии "Квартал 95": Ольга Руденко (менеджер по маркетингу), Александр Кабанов (сценарист), Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами).

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Еще шесть "молчаливых" депутатов являются внефракционными: попавший под санкции США Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов (который был обвинен в изнасиловании), Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

Четыре не выступавших в прошлом году депутата представляют группу "За майбутнє", трое – группу "Довіра", двое – "Батьківщину".

Во фракциях "Европейской солидарности" и "Голоса" нет депутатов, которые ни разу не выступали в течение года.

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4910366805671703

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.

Теги: Виктор Медведчук, депутаты, Комитет избирателей Украины, Олесь Довгий, Дмитрий Исаенко, Вадим Столар, Юрий Солод, Андрей Деркач, Юлия Левочкина, Дмитрий Шенцев, Муса Магомедов, Юрий Кот, Жан Беленюк, Александр Кабанов, Тарас Козак, Сергей Ларин, Александр Фельдман, Юрий Корявченков, Елена Хоменко, Ольга Руденко, Роман Иванисов, Евгений Брагарь, Виталий Борт, Игорь Абрамович
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
  "Я – то, что нужно". Брежнева вспомнила, какой была ее жизнь до "ВИА Гры"
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Экс-жена Узелкова рассказала, какого мужчину видит рядом с собой
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Остапчук рассказал о приставаниях богатых женщин
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Кличко на Крещение показал, как, фыркая, выныривает из затоки. Видео
Вдова Грачевского показала его могилу
Вдова Грачевского показала его могилу
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
"Как-то пошленько выглядит", "Какой красивый язык", "Абсолютно здоровый мужчина!". Фаны Потапа обсуждают его фото
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
Жена Остапчука напомнила Каминской об их договоренности
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
  В новом клипе Скрипка и "Воплі Відоплясова" пробежались голыми из бани к проруби. Видео
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
"Фото кажется ужасно пошлым". Победительница "Холостяка 10" показала свой топлес-снимок
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
Зибров рассказал, кем работает его 23-летняя дочь
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
"Чудо! Братская любовь – сильная вещь". Подольская показала, как общаются ее сыновья от Преснякова
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Сын Алибасова рассказал, что происходит с его отцом
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Руслана, Джамала, Бурмака, Положинский, Tayanna, Jerry Heil, Kozak System, Mandry, Красноокий обратились к Зеленскому с просьбой разрешить организации "Авторы и издатели" контролировать вопрос роялти
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
Могилевская рассказала, как относится к усыновлению
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
"Кошечки. Большая симпатичнее", "Лижут зад только себе". Седокова надела "голый" купальник
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
24-летний сын Стефани Сеймур скончался от передозировки наркотиками
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
"Без экипировки и без трусов!", "Сексуально озабоченная", "Озорница". Maruv взбудоражила своих фанов голым пахом
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Каменских после отпуска крупным планом показала живот
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Билык рассказала, как часто видится с проживающим в Москве мужем
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
Адвокат Федосеевой-Шукшиной подтвердила, что Алибасов находится в заточении без телефона
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
"Прогулка по любимому Киеву все-таки состоялась". Проживающая в РФ Ани Лорак похвасталась снимками из центра столицы Украины
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
Представитель Алибасова заявил, что шоумен находится взаперти и нуждается в помощи
  "Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
"Перед концертами она закидывалась бутербродами и ничего не могла сделать". Галкин рассказал, как сейчас худеет Пугачева
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS