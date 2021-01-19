В 2020 году 100 нардепов ни разу не выступили в Верховной Раде – КИУ

Народных депутатов, которые ни разу не выступали в парламенте в течение прошлого года, нет только во фракциях "Европейской солидарности" и "Голоса", сообщает Комитет избирателей Украины.

Больше всего "молчаливых" депутатов в "Слуге народа" Фото: Слуга Народу / Facebook

В 2020 году 100 народных депутатов ни разу не выступили в Верховной Раде. Об этом 19 января в Facebook сообщает Комитет избирателей Украины.

По данным КИУ, больше всего "молчаливых" депутатов, которые в прошлом году воздержались от выступлений с места и парламентской трибуны, в "Слуге народа" – 73.

Среди депутатов монобольшинства, не сказавших ни слова в течение 2020 года, – Евгений Брагарь (известный по выражению о продаже собаки для оплаты коммуналки), Юрий Корявченков (актер "Квартала 95", известный как Юзик) и Жан Беленюк (украинский борец). Также среди "молчаливых" депутатов – ряд лиц, которые работали в структурах студии "Квартал 95": Ольга Руденко (менеджер по маркетингу), Александр Кабанов (сценарист), Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами).

Нулевые показатели выступлений также имеют 12 народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь". В частности, Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, Вадим Столар, Тарас Козак, Сергей Ларин, Юрий Солод, Александр Фельдман, Игорь Кисилев, Дмитрий Исаенко, Виталий Борт, Игорь Абрамович.

Еще шесть "молчаливых" депутатов являются внефракционными: попавший под санкции США Андрей Деркач, Олесь Довгий, Роман Иванисов (который был обвинен в изнасиловании), Муса Магомедов, Дмитрий Шенцев, Евгений Яковенко.

Четыре не выступавших в прошлом году депутата представляют группу "За майбутнє", трое – группу "Довіра", двое – "Батьківщину".

Во фракциях "Европейской солидарности" и "Голоса" нет депутатов, которые ни разу не выступали в течение года.

Всего в 2020 году состоялось 89 пленарных заседаний Верховной Рады.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, "Слугу народа" поддержали 43,16% избирателей, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 13,05%, "Батьківщину" – 8,18%, "Европейскую солидарность" – 8,1%, "Голос" – 5,82%.