Нардеп Шенцев написал заявление о сложении депутатских полномочий

"В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Щенцева Дмитрия Алексеевича", – написал Бакумов.

Согласно фотографии заявления, опубликованной Гончаренко, оно датировано 19 сентября. Причины отказа от мандата в документе не указаны.

Контекст:

Дмитрий Шенцев – пятикратный народный депутат Украины.

В 2006 году он прошел в Раду по списку Партии регионов (№129 в списке), был членом комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.

На внеочередных выборах 2007 года вошел в парламент по спискам Партии регионов под номером 141, стал замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В 2012 году прошел в Верховную Раду по округу №176 (Харьковская область, центр – город Чугуев) как кандидат от Партии регионов.

В 2014 году снова прошел по округу №176 как самовыдвиженец.

В 2019 году баллотировался как мажоритарщик от партии "Оппозиционный блок" в 176-м округе. В Раде не входил ни в одну фракцию.

Согласно аналитике движения "Чесно" с 24 февраля по 31 мая 2022 года, пропустил все заседания Рады во время полномасштабной войны, по которым есть данные.

В январе 2007 года Дмитрий Шенцев был в компании охотников, когда был смертельно ранен Евгений Кушнарев (губернатор Харькова, тогда – ведущий политик Партии регионов). Помощника Шенцева Дмитрия Завального обвинили в убийстве по неосторожности (после двух с половиной лет следствия и судебного разбирательства Завального амнистировали).

С 2008 года Шенцев – председатель Харьковской областной организации Партии регионов. В 2010 году руководил областным избирательным штабом кандидата в президенты Виктора Януковича.

В феврале 2014 года Шенцев обвинил Виталия Кличко и Арсения Яценюка в жертвах на Майдане. "Яценюку и Кличко выгодно, когда на улицах столицы беснуются молодчики и боевики. Они хотят с помощью террора и многочисленных жертв осуществить антиконституционный переворот" – цитировало народного депутата издание "Версии".