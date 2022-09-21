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Нардеп Шенцев написал заявление о сложении депутатских полномочий

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Шенцев проходил в Раду на всех парламентских выборах, начиная с 2006 года
Шенцев проходил в Раду на всех парламентских выборах, начиная с 2006 года
Фото: Дмитрий Шенцев / Facebook

Внефракционный нардеп Дмитрий Шенцев направил в Раду обращение о досрочном сложении полномочий народного депутата. Об этом сообщил 20 сентября в Telegram нардеп от "Слуги народа" Александр Бакумов, фото заявления Шенцева опубликовал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

"В ближайшее время Рада рассмотрит проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Щенцева Дмитрия Алексеевича", – написал Бакумов. 

Согласно фотографии заявления, опубликованной Гончаренко, оно датировано 19 сентября. Причины отказа от мандата в документе не указаны.

Контекст:

Дмитрий Шенцев – пятикратный народный депутат Украины.  

В 2006 году он прошел в Раду по списку Партии регионов (№129 в списке), был членом комитета по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы.    

На внеочередных выборах 2007 года вошел в парламент по спискам Партии регионов под номером 141, стал замглавы комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В 2012 году прошел в Верховную Раду по округу №176 (Харьковская область, центр – город Чугуев) как кандидат от Партии регионов.   

В 2014 году снова прошел по округу №176 как самовыдвиженец. 

В 2019 году баллотировался как мажоритарщик от партии "Оппозиционный блок" в 176-м округе. В Раде не входил ни в одну фракцию.

Согласно аналитике движения "Чесно" с 24 февраля по 31 мая 2022 года, пропустил все заседания Рады во время полномасштабной войны, по которым есть данные. 

В январе 2007 года Дмитрий Шенцев был в компании охотников, когда был смертельно ранен Евгений Кушнарев (губернатор Харькова, тогда – ведущий  политик Партии регионов). Помощника Шенцева Дмитрия Завального обвинили в  убийстве по неосторожности (после двух с половиной лет следствия и судебного разбирательства Завального амнистировали).  

С 2008 года Шенцев – председатель Харьковской областной организации Партии  регионов.  В 2010 году руководил областным избирательным штабом кандидата в президенты Виктора Януковича.

В феврале 2014 года Шенцев обвинил Виталия Кличко и Арсения Яценюка в жертвах на Майдане. "Яценюку и Кличко выгодно, когда на улицах столицы беснуются молодчики и боевики. Они хотят с помощью террора и многочисленных жертв осуществить антиконституционный переворот" – цитировало народного депутата издание "Версии".

Теги: Верховная Рада, Алексей Гончаренко, народные депутаты, Оппозиционный блок, парламент, мандат, Дмитрий Шенцев, Александр Бакумов, нардеп
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