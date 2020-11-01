Шенцев заявил, что не знает мужчину, которого в Харькове забили бутылками. СМИ писали о нем как об охраннике нардепа

Внефракционный нардеп Дмитрий Шенцев считает попыткой привлечь политику "туда, где ей не место". ТСН информировала о том, что погибший в ресторане в Харькове мужчина был его охранником.

Шенцев об убитом: Он никогда у меня не работал Фото: Дмитрий Шенцев / Facebook

Мужчина, которого забили бутылками до смерти в караоке-ресторане Biani Champagneria в Харькове в ночь на 1 ноября, не работал на внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева. Об этом нардеп заявил в Facebook.

О том, что мужчина по имени Руслан Смирнов открыл стрельбу в ресторане из пистолета "Форт-12" и был убит посетителями, сообщала ТСН.

"Только ленивый сегодня не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой мужчина. Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы. Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", – написал Шенцев.

По данным полиции Харьковской области, погибшему было 37 лет.