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Шенцев заявил, что не знает мужчину, которого в Харькове забили бутылками. СМИ писали о нем как об охраннике нардепа

Внефракционный нардеп Дмитрий Шенцев считает попыткой привлечь политику "туда, где ей не место". ТСН информировала о том, что погибший в ресторане в Харькове мужчина был его охранником.

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Шенцев об убитом: Он никогда у меня не работал
Шенцев об убитом: Он никогда у меня не работал
Фото: Дмитрий Шенцев / Facebook

Мужчина, которого забили бутылками до смерти в караоке-ресторане Biani Champagneria в Харькове в ночь на 1 ноября, не работал на внефракционного народного депутата Дмитрия Шенцева. Об этом нардеп заявил в Facebook.

О том, что мужчина по имени Руслан Смирнов открыл стрельбу в ресторане из пистолета "Форт-12" и был убит посетителями, сообщала ТСН.

"Только ленивый сегодня не написал об ужасном инциденте в харьковском ресторане, в результате которого был убит молодой мужчина. Уважаемые журналисты и любители сенсаций, ваше стремление хайпануть и привлечь политику туда, где ей не место, сегодня перешло все границы. Мне искренне жаль, что оборвалась жизнь, но личность убитого мне неизвестна. Он никогда у меня не работал. Точка", – написал Шенцев.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=678976063054718&id=100028269904764

По данным полиции Харьковской области, погибшему было 37 лет.

Теги: Харьков, стрельба, народные депутаты, ресторан, Дмитрий Шенцев, погибшие, охранник
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