В Харькове пациент с COVID-19 выпал из окна больницы и погиб

25 октября около 9.00 69-летний пациент чернобыльского диспансера Харькова с подтвержденным COVID-19 выпал из окна.

В диспансере не знают, как произошел инцидент с больным COVID-19 Фото: depositphotos.com

В чернобыльском диспансере в Харькове выпал из окна и разбился насмерть пациент с COVID-19. Об этом Общественному сообщила директор диспансера Ирина Пирогова.

По ее словам, это произошло 25 октября около 9.00. Пациенту было 69 лет, он находился в реанимации с подтвержденным COVID-19.

Что именно произошло, директор не знает. На месте инцидента работает полиция.

В день местных выборов, 25 октября, на территории диспансера работает спецучасток. В отделении для больных COVID-19 должны были проголосовать 57 пациентов, которые не могут самостоятельно передвигаться.