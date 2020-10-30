В Харькове не хоронят умерших от COVID-19 – журналистка

В Харькове умерших от коронавируса заставляют везти в киевский крематорий либо на специально отведенное кладбище в поселке городского типа Безлюдовка, заявила журналиста Инна Поляк.

Поляк: Все зарабатывают на этом вирусе, как только могут Фото: Инна Поляк / Facebook

В Харькове не хоронят людей, которые умерли от COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook 30 октября заявила журналистка Инна Поляк.

По словам журналистки, сегодня ее семья похоронила родную сестру ее отца, которая умерла от COVID-19.

"Умерших от "короны" в Харькове не хоронят. Или везите в киевский крематорий, и это вам обойдется где-то в 14 тыс. Или на специально отведенное кладбище в Безлюдовке [Харьковской области]. И это уже 20 тыс. грн! А какое законное и научное обоснование такого п…здеца?! Это же не сибирская язва, которая веками в земле живет. Почему аж 20 тыс., там что, спецусловия захоронения, металлические склепы или что? Хотя о какой законности я говорю, когда имеем такую ситуацию с КСУ", – сказала Поляк.

Она отметила, что ее родственнице приходилось покупать лекарства за свои деньги.

"Что вам сказать. Коррупция процветает. Все зарабатывают на этом вирусе, как только могут. Не знаю, какие там 20–40 тыс. выделяются на "ковидных" больных, но в харьковской инфекционке все лекарства сестра покупала сама. Суммы немалые", – написала журналистка.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 30 октября в Украине подтверждено 378 729 случаев COVID-19 (8312 из них – за последние сутки). 7041 человек умер, 155 026 выздоровели.