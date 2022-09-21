Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области, разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе

Из-за ракетного удара разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе в Харьковской области Фото: ЕРА

"В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью, жертв и пострадавших нет", – написал он.

По его словам, ситуация контролируемая, последствия обстрела будут оперативно ликвидированы.

Накануне печенежский поселковый голова Александр Гусаров предупредил жителей района о вероятной угрозе сильного затопления из-за регулярных обстрелов со стороны врага.

Он сообщал, что существует угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла и из-за этого может быть затоплена вся территория вниз по течению.