Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области, разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе

"В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью, жертв и пострадавших нет", – написал он.
По его словам, ситуация контролируемая, последствия обстрела будут оперативно ликвидированы.
Накануне печенежский поселковый голова Александр Гусаров предупредил жителей района о вероятной угрозе сильного затопления из-за регулярных обстрелов со стороны врага.
Он сообщал, что существует угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла и из-за этого может быть затоплена вся территория вниз по течению.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
Часть Печенежской общины до контрнаступления ВСУ была в оккупации, сейчас села освобождены. Жители захваченных общин Харьковской области еженедельно эвакуировались через поселок Печенеги.
По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
20 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook, что в населенном пункте Печенеги захватчики пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, им это не удалось.