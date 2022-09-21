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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по Чугуевскому району Харьковской области, разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе

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Из-за ракетного удара разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе в Харьковской области
Из-за ракетного удара разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе в Харьковской области
Фото: ЕРА

Российские оккупанты выпустили две ракеты по Чугуевскому району (Харьковская область), в результате чего был разрушен верхний шлюз на Печенежской дамбе. Об этом 21 сентября сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

"В результате обстрела на Печенежской дамбе разрушен верхний шлюз. К счастью, жертв и пострадавших нет", – написал он.

По его словам, ситуация контролируемая, последствия обстрела будут оперативно ликвидированы.

Накануне печенежский поселковый голова Александр Гусаров предупредил жителей района о вероятной угрозе сильного затопления из-за регулярных обстрелов со стороны врага.

Он сообщал, что существует угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла и из-за этого может быть затоплена вся территория вниз по течению.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Часть Печенежской общины до контрнаступления ВСУ была в оккупации, сейчас села освобождены. Жители захваченных общин Харьковской области еженедельно эвакуировались через поселок Печенеги.

По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

20 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook, что в населенном пункте Печенеги захватчики пытались разрушить дамбу Печенежского водохранилища, им это не удалось.

Теги: Харьковская область, Чугуев, война России против Украины, разрушения, Кирилл Тимошенко, российские оккупанты
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