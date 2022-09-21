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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреливают ракетами дамбу Печенежского водохранилища, жителей трех сел предупредили о возможности затопления

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Россияне последнее время атакуют Печенежский гидроузел
Россияне последнее время атакуют Печенежский гидроузел
Фото: shukach.com

Российская армия последние несколько дней методично наносит ракетные удары по дамбе Печенежского водохранилища в Харьковской области. Об этом сообщил 20 сентября в Telegram Печенежский поселковый голова Александр Гусаров.

"Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению", – написал Гусаров.

По словам Гусарова, под угрозой затопления оказалось как минимум три населенных пункта вниз по течению: поселок Печенеги, села Кицевка и Пятницкое.

Он призвал людей тщательно следить за сообщениями Печенежского поссовета и в случае угрозы взять вещи первой необходимости и эвакуироваться в определенные безопасные места.

"В случае объявления тревоги необходимо взять вещи первой необходимости и переместиться: жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и переулка Рыбного в поселке Печенеги – на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы). Жителям улицы Гоголя в селе Кицевка – переместиться на гору (район кладбища). Жителям улицы Демина в селе Пятницкое – переместиться на возвышенность (ближе к лесу)", – предупредил Гусаров.

Дорожное покрытие на дамбе Печенежского водохранилища взорвали украинские военные 24 февраля, чтобы сдержать наступление российских оккупантов, рассказывал Гусаров изданию Newsroom. Шлюз не был поврежден. Перед организованным взрывом жителей ближайших улиц предупредили и организовали эвакуацию.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину атакует гражданские объекты, жилые дома, критическую инфраструктуру.

В сентябре российские оккупанты нанесли украинской инфраструктуре ряд масштабных повреждений. Так, вечером 11 сентября начались перебои со светом и водоснабжением в шести областях из-за ударов оккупантов по ТЭЦ и подстанциям под Харьковом. Погибли несколько энергетиков, дежуривших в этот вечер. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по Украине 11 крылатых ракет, девять из них ВСУ сбили.

14-го15-го16 сентября россияне нанесли ряд ракетных ударов по гидротехническим сооружениям в Кривом Роге. В городе начались подтопления, в нескольких районах была объявлена эвакуация.

Мэр Харькова Игорь Терехов назвал постоянные атаки россиян на критическую инфраструктуру "проблемой номер один" в преддверии зимы.

Теги: Харьковская область, вода, плотина, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, потоп
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