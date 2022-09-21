Оккупанты обстреливают ракетами дамбу Печенежского водохранилища, жителей трех сел предупредили о возможности затопления

"Существует вероятная угроза разрушения врагом плотины Печенежского гидроузла. Возможно возникновение чрезвычайной ситуации в результате катастрофического затопления территорий вниз по течению", – написал Гусаров.

По словам Гусарова, под угрозой затопления оказалось как минимум три населенных пункта вниз по течению: поселок Печенеги, села Кицевка и Пятницкое.

Он призвал людей тщательно следить за сообщениями Печенежского поссовета и в случае угрозы взять вещи первой необходимости и эвакуироваться в определенные безопасные места.

"В случае объявления тревоги необходимо взять вещи первой необходимости и переместиться: жителям улиц Береговой, Харьковской, Рыбной, Сосновой и переулка Рыбного в поселке Печенеги – на улицу Зинченко (район бывшей восьмилетней школы). Жителям улицы Гоголя в селе Кицевка – переместиться на гору (район кладбища). Жителям улицы Демина в селе Пятницкое – переместиться на возвышенность (ближе к лесу)", – предупредил Гусаров.

Дорожное покрытие на дамбе Печенежского водохранилища взорвали украинские военные 24 февраля, чтобы сдержать наступление российских оккупантов, рассказывал Гусаров изданию Newsroom. Шлюз не был поврежден. Перед организованным взрывом жителей ближайших улиц предупредили и организовали эвакуацию.

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