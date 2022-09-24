Эксгумация тел с места массового захоронения в Изюме завершена – полиция

Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.

"Много тел со следами пыток. Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны их похоронить по-человечески", – говорится в сообщении.