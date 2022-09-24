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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эксгумация тел с места массового захоронения в Изюме завершена – полиция

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Из массового захоронения в Изюме достали 447 тел
Из массового захоронения в Изюме достали 447 тел
Фото: Національна поліція України / Facebook

Правоохранители завершили эксгумацию тел погибших с места массового захоронения в Изюме Харьковской области. Из могил достали 447 тел, сообщила 23 сентября пресс-служба полиции.

Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.

"Много тел со следами пыток. Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны их похоронить по-человечески", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid097VoFsCNCvqMHazGKHW3beL9qNT7gD3M9QpSJTMc3WC9jtvRRtRNYdxJd8iujLGYl

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских, которые уже эксгумировали, есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский. 

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – сообщил 19 сентября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, полиция, оккупация, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, погибшие
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