Эксгумация тел с места массового захоронения в Изюме завершена – полиция

Среди них 215 женщин, 194 мужчины, пять детей, а также 22 военнослужащих. Кроме того, обнаружили останки 11 человек, пол которых пока невозможно определить.
"Много тел со следами пыток. Перед криминалистами полиции и судмедэкспертами стоит значительная задача – идентифицировать тело каждого погибшего. Родственники должны их похоронить по-человечески", – говорится в сообщении.
После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских, которые уже эксгумировали, есть тела людей людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.
"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – сообщил 19 сентября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.
Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюз, осудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.