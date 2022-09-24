В Харьковской области пять человек, включая двоих детей, ранены из-за обстрелов, два грибника подорвались на минах

За сутки сотрудники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов Фото: Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування / Facebook

"Больше всего от обстрелов страдает Купянский район. За прошедшие сутки там получили ранения пять человек, в том числе двое детей – сестры 10 и 17 лет", – написал Синегубов.

По его словам, еще два человека, собиравшие грибы в лесу, получили ранения, подорвавшись на оставленных оккупантами минах. Один такой случай зафиксирован в Чугуевском районе, второй – в Изюмском.

"В который раз напоминаю всем – посещение лесов сейчас очень опасно из-за большого количества мин и неразорвававшихся боеприпасов. Только за минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили на территории области 578 взрывоопасных предметов. Призываю воздержаться от посещения лесов, сейчас это может стоить жизни или здоровья", – подчеркнул Синегубов.

22 сентября в Харьковской области на минах подорвались восемь человек.