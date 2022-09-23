СБУ задержала вице-мэра Волчанска и двух жителей Купянска, обвиняемых в коллаборационизме

Установлено, что 36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации инициативно устроились в так называемые правоохранительные органы. В начале июля их обоих назначили на должности "исполняющими обязанности полицейского взвода патрульной службы".

"С этого момента злоумышленники активно помогали врагу в поддержании "новых порядков" на захваченной территории, в том числе и совершали репрессии против патриотически настроенных граждан", – говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности.

Кроме того, установлено, что 67-летняя женщина, которая занимала должность первого заместителя Волчанского городского головы и добровольно оказывала помощь представителям России во время временной оккупации.

Она составила и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины, а также патриотически настроенных граждан и членов проукраинских организаций Волчанска. Также, используя служебное положение, она обеспечивала военных из РФ строительными материалами для постройки укреплений.

Также женщина агитировала местных жителей поддерживать оккупационный режим и принимала участие в снятии флага Украины с административных зданий города.

В июле следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и объявили ее в розыск. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время она задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.