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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала вице-мэра Волчанска и двух жителей Купянска, обвиняемых в коллаборационизме

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Жители Купянска добровольно пошли в "полицию" оккупантов
Жители Купянска добровольно пошли в "полицию" оккупантов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области двух жителей Купянска, которые по идейным убеждениям стали "полицейскими", и вице-мэру Волчанска, ранее объявленной в розыск по обвинению в государственной измене. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что 36-летний и 31-летний жители Купянска после временной оккупации инициативно устроились в так называемые правоохранительные органы. В начале июля их обоих назначили на должности "исполняющими обязанности полицейского взвода патрульной службы".

"С этого момента злоумышленники активно помогали врагу в поддержании "новых порядков" на захваченной территории, в том числе и совершали репрессии против патриотически настроенных граждан", – говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение в коллаборационной деятельности.

Кроме того, установлено, что 67-летняя женщина, которая  занимала должность первого заместителя Волчанского городского головы и добровольно оказывала помощь представителям России во время временной оккупации.

Она составила и передала представителям российско-оккупационных войск списки участников Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины, а также патриотически настроенных граждан и членов проукраинских организаций Волчанска. Также, используя служебное положение, она  обеспечивала военных из РФ строительными материалами для постройки укреплений.

Также женщина агитировала местных жителей поддерживать оккупационный режим и принимала участие в снятии флага Украины с административных зданий города.

В июле следователи СБУ заочно сообщили ей о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения и объявили ее в розыск. По этой статье ей грозит лишение свободы на срок 15 лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В настоящее время она задержана, суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.

Главное управление разведки Министерства обороны сообщило, что имеет полный спектр задокументированной информации о коллаборантах, которые сотрудничают с оккупантами на временно оккупированных территориях страны. 

Теги: СБУ, Харьковская область, Купянск, Волчанск, война России против Украины, Служба безопасности Украины, коллаборационизм
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