У разведки есть информация о всех коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами - ГУР

У разведки есть список всех коллаборантов Фото: ЕРА

"Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе с помощью агентуры в органах власти и силовых структурах РФ", - говорится в сообщении.

Также в разведке отметили, что каждый из коллаборантов будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Украины.