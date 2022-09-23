У разведки есть информация о всех коллаборантах, сотрудничающих с оккупантами - ГУР

"Соответствующие списки были подготовлены на основании информации, полученной оперативным путем, в том числе с помощью агентуры в органах власти и силовых структурах РФ", - говорится в сообщении.
Также в разведке отметили, что каждый из коллаборантов будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству Украины.
3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).
25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.