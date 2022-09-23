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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Изюмском районе насчитали четыре массовых захоронения убитых украинцев

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В Харьковской области продолжают эксгумировать погибших
В Харьковской области продолжают эксгумировать погибших
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Изюмском районе Харьковской области обнаружено еще три массовых захоронения после деоккупации. Об этом сообщил 23 сентября глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Он рассказал о том, что завершается эксгумация тел из нашумевшего массового захоронения в Изюме. По его данным, эксгумировано 436 тел – большинство погибших имеют признаки насильственной смерти, а на некоторых есть следы пыток.

По словам Синегубова, это захоронение в Изюме не единственное.

"Найдено по меньшей мере еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковской области. В настоящее время проводятся осмотр и разминирование. Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные заплатят за совершенное", – сообщил он.

Контекст:

После деоккупации Изюма в начале сентября обнаружили массовое захоронение людей. Среди тел гражданских, которые уже эксгумировали, есть тела людей со связанными за спиной руками. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины 16 сентября в очередной раз призвал мировое сообщество признать РФ страной – спонсором терроризма. США, как и Евросоюзосудили зверства россиян в Изюме, но о признании терроризма со стороны РФ не говорили.

"Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, в том числе с отрезанными гениталиями", – сообщил 19 сентября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

Теги: Изюм, Харьковская область, российская агрессия, война России против Украины, эксгумация, Олег Синегубов, деоккупация
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