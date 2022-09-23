В Изюмском районе насчитали четыре массовых захоронения убитых украинцев

Он рассказал о том, что завершается эксгумация тел из нашумевшего массового захоронения в Изюме. По его данным, эксгумировано 436 тел – большинство погибших имеют признаки насильственной смерти, а на некоторых есть следы пыток.

По словам Синегубова, это захоронение в Изюме не единственное.

"Найдено по меньшей мере еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковской области. В настоящее время проводятся осмотр и разминирование. Все преступления оккупантов будут задокументированы, а виновные заплатят за совершенное", – сообщил он.