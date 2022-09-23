Полиция заканчивает эксгумацию тел в Изюме. Найдено 427 погибших

"С начала полномасштабного вторжения России в Украину следователи Национальной полиции зарегистрировали более 34 тыс. уголовных производств по фактам совершения военных преступлений. Значительную часть полиция зафиксировала при отработке освобожденных от врага территорий Киевской, Житомирской, Сумской и Черниговской областей", – отметил он.

По словам Пантелеева, полицейские сосредоточили усилия на отработке, сборе и фиксации военных преступлений на территории Харьковской области.

Он также рассказал, что среди эксгумированных тел с места массового захоронения в Изюме – 202 женщины, 189 мужчин и пятеро детей. 11 тел настолько изуродованы, что установить их пол невозможно. Также в братской могиле в этом же городе обнаружено 21 тело украинских военнослужащих. Большинство обнаруженных тел в ходе визуального осмотра имеют признаки насильственной смерти, добавил полицейский.

"В общей сложности на деоккупированной территории Харьковской области полиция обнаружила более 460 тел. Установлены личности более трети из обнаруженных тел. Работа по идентификации наших граждан не прекращается. Все обнаруженные тела направляются для тщательного проведения судебно-медицинских исследований. Уже назначено более тысячи различных исследований, которые помогут установить причины гибели и возможных убийц", – сказал Пантелеев.

Также на освобожденных территориях Харьковской области следователи провели более 1,5 тыс. осмотров мест военных преступлений.

Кроме того, во время отработок освобожденных территорий полицейские обнаружили и задокументировали 18 мест, где россияне незаконно содержали и пытали украинцев – в городах Купянск, Изюм, Балаклея, Волчанск, селах Казачья Лопань, Шевченково, Огирци.

Правоохранители также проверили причастность более 2 тыс. человек к коллаборационной деятельности. Информация в случае подтверждения передается СБУ для дальнейшего расследования.

В Национальной полиции уже разработан реестр военнослужащих России и участников незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛДНР", которые могли совершать военные преступления. Туда уже внесена информация о более чем тысяче человек.

"Полиция начала более 1,4 тыс. уголовных производств по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), 235 лицам сообщено о подозрении. Материалы 138 уголовных производств в отношении подозреваемых направлены в суд", – подытожил он.