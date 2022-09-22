Заметают следы. В Харькове оккупанты уничтожили вагоны с телами своих военных

"Россияне уничтожили вагоны-рефрижераторы с телами своих сослуживцев, ударив ракетами по железнодорожному вокзалу в Харькове", – написал он.

Братчук также опубликовал фотографии уничтоженных рефрижераторов, однако не назвал сколько было вагонов и число оккупантов, которых ликвидировала Россия. Также он не сообщил, когда это произошло.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, но они постоянно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет.