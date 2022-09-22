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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты планировали вывезти из Балаклеи книжки на украинском языке – Ткаченко

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По словам Ткаченко, несмотря на намерения оккупантов, все книги остались на месте
По словам Ткаченко, несмотря на намерения оккупантов, все книги остались на месте
Фото: Tkachenko.UA / Telegram

Российские захватчики во время оккупации Балаклеи Харьковской области планировали вывезти из местной библиотеки книжки на украинском языке. Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Самое интересное в Балаклее довелось увидеть в библиотеке. Фактически местные коллаборанты вместе с российскими оккупантами сложили для вывоза книги на украинском языке", – отметил Ткаченко.

По его словам, в том числе оккупанты хотели вывезти книги американского писателя Стивена Кинга.

"Отдельно лежала так называемая бандеровская литература – авторы [писательница Мария] Матиос и [поэт Василий] Стус. Нашу литературу начали замещать бульварными российскими книгами на русском языке. Но не успели – все книги остались на месте", – подчеркнул министр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил американский Институт исследования войны (ISW). 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.

Теги: литература, Россия, Украина, книги, Александр Ткаченко, ВСУ, война России против Украины, Балаклея, контрнаступление
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