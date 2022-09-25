Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области выгорела школа – ДСНС

В здании учебного заведения горели деревянные конструкции крыши и перекрытия. Разрушены помещения на верхнем этаже, в том числе – актовый зал.

"Общая площадь пожара составила около 2 тыс. м². В 10:20 пожар был локализован, а в 17:30 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Контекст:

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате постоянных обстрелов и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре региона повреждено 253 учебных заведения, из них – 132 школы. Полностью уничтожено 21 образовательное учреждение.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области погибли 55 детей, еще 171 ребенок получил ранения разной степени тяжести.