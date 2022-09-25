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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за вражеских обстрелов в Харьковской области выгорела школа – ДСНС

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Разрушены помещения на верхнем этаже, в том числе актовый зал
Разрушены помещения на верхнем этаже, в том числе – актовый зал
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В селе Двуречная Купянского района Харьковской области после обстрела российскими оккупантами произошел масштабный пожар в местной школе. Об этом региональное управление ГСЧС сообщило 24 сентября в Facebook.

В здании учебного заведения горели деревянные конструкции крыши и перекрытия. Разрушены помещения на верхнем этаже, в том числе – актовый зал.

"Общая площадь пожара составила около 2 тыс. м². В 10:20 пожар был локализован, а в 17:30 полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0vpuCRUHrzyfdScPribgJg6hgd51e9TDnXY7vmfx1MHFPaE68uuhYUjKCjwndX4qXl

Контекст:

По данным Харьковской областной прокуратуры, в результате постоянных обстрелов и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре региона повреждено 253 учебных заведения, из них – 132 школы. Полностью уничтожено 21 образовательное учреждение.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в Харьковской области погибли 55 детей, еще 171 ребенок получил ранения разной степени тяжести. 

Теги: пожар, ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, школа
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