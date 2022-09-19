В Харьковской области с начала войны оккупанты убили 55 детей

Еще 171 ребенок получил ранения разной степени тяжести.

По данным правоохранителей, в результате постоянных обстрелов и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харькова повреждено 253 учебных заведения, из них – 132 школы. Полностью уничтожено 21 образовательное учреждение.

"Отсутствие морали, геноцид, террор, убийства детей – синонимы, отражающие сущность российской армии. Воевать с самыми маленькими гражданами Украины – именно так позиционируют себя военнослужащие страны-агрессора", – говорится в сообщении.