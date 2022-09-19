В Харьковской области с начала войны оккупанты убили 55 детей

Еще 171 ребенок получил ранения разной степени тяжести.
По данным правоохранителей, в результате постоянных обстрелов и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Харькова повреждено 253 учебных заведения, из них – 132 школы. Полностью уничтожено 21 образовательное учреждение.
"Отсутствие морали, геноцид, террор, убийства детей – синонимы, отражающие сущность российской армии. Воевать с самыми маленькими гражданами Украины – именно так позиционируют себя военнослужащие страны-агрессора", – говорится в сообщении.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава ОВА Олег Синегубов.