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ВОЙНА В УКРАИНЕ

11-летняя девочка, пострадавшая от ракетных ударов оккупантов по Чугуеву, умерла в больнице – Харьковская ОВА

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Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву около 12.30 17 сентября, отметили в ГСЧС
Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву около 12.30 17 сентября, отметили в ГСЧС
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В результате ракетного удара российских оккупантов по Чугуеву Харьковской области в больнице скончалась 11-летняя девочка.

Об этом 17 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Как отмечается в Facebook ГУ ГСЧС в Харьковской области, российские войска около 12.30 обстреляли ракетами частный сектор и объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.

На территории частного домовладения возник пожар – горела хозяйственная постройка, пострадала девочка 11 лет и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение, указали в Госслужбе.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0b8LhAori19ZVxUok8d4Ba59H8HAU8TdTShQEx64heqcCAh7cA5BJxw4BqukFJUPvl

"К сожалению, 11-летняя девочка, госпитализированная в Чугуеве, от полученных травм скончалась. Еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, состояние пострадавшей средней тяжести", – написал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, Харьковская область, больница, Чугуев, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, женщины, инфраструктура, погибшие, ранение, Олег Синегубов, травмы, девочка
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