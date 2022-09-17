11-летняя девочка, пострадавшая от ракетных ударов оккупантов по Чугуеву, умерла в больнице – Харьковская ОВА

Об этом 17 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
Как отмечается в Facebook ГУ ГСЧС в Харьковской области, российские войска около 12.30 обстреляли ракетами частный сектор и объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.
На территории частного домовладения возник пожар – горела хозяйственная постройка, пострадала девочка 11 лет и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение, указали в Госслужбе.
"К сожалению, 11-летняя девочка, госпитализированная в Чугуеве, от полученных травм скончалась. Еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, состояние пострадавшей средней тяжести", – написал Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.
В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.