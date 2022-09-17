11-летняя девочка, пострадавшая от ракетных ударов оккупантов по Чугуеву, умерла в больнице – Харьковская ОВА

Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву около 12.30 17 сентября, отметили в ГСЧС Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Об этом 17 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

Как отмечается в Facebook ГУ ГСЧС в Харьковской области, российские войска около 12.30 обстреляли ракетами частный сектор и объекты критической инфраструктуры в Чугуевском районе.

На территории частного домовладения возник пожар – горела хозяйственная постройка, пострадала девочка 11 лет и женщина, их госпитализировали в медицинское учреждение, указали в Госслужбе.

"К сожалению, 11-летняя девочка, госпитализированная в Чугуеве, от полученных травм скончалась. Еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, состояние пострадавшей средней тяжести", – написал Синегубов.

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