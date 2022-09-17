Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву, ранен ребенок

"К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение", – написал чиновник.

По предварительным данным, в результате попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

"На местах работают все профильные службы, информация обновляется", – добавил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По данным Минобороны Украины, с 6 по 14 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории. Оккупанты еще контролируют 6% территории региона. Чугуев не был под оккупацией.