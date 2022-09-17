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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ударили ракетами по Чугуеву, ранен ребенок

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В результате удара есть повреждения критической инфраструктуры
В результате удара есть повреждения критической инфраструктуры
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты 17 сентября нанесли ракетные удары по Чугуеву Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение", – написал чиновник.

По предварительным данным, в результате попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции.

"На местах работают все профильные службы, информация обновляется", – добавил Синегубов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

По данным Минобороны Украины, с 6 по 14 сентября ВСУ удалось освободить в Харьковской области около 8,5 тыс. км² территории. Оккупанты еще контролируют 6% территории региона. Чугуев не был под оккупацией. 

Теги: Харьковская область, раненые, Чугуев, Харьковская ОГА, дети, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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