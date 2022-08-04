Мэр Чугуева призвала жителей меньше ходить по улицам и держаться ближе к укрытиям в ближайшие дни

Российские оккупанты в ближайшее время планируют усилить удары по территории Харьковской области, сообщили 3 августа в ОВА Фото: Олег Синєгубов / Facebook (архив)

Об этом городской голова написала в Facebook 4 августа.

Минаева отметила, что ситуация с вражескими обстрелами территории городской общины в последние дни обострилась.

К сожалению, не обошлось и без жертв со стороны жителей Чугуева, добавила мэр.

"Руководство Харьковской областной военной администрации (ОВА), опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации, – написала Минаева. – Вот почему я хочу обратиться… с настоятельной просьбой максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям. Мы ведь должны сохранить свои жизни для будущей победы и восстановления нашего любимого города. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!"

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 3 августа, что российские оккупационные войска в ближайшее время планируют усилить ракетные удары по территории области. Кроме того, в последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков, добавил чиновник.

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