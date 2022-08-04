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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мэр Чугуева призвала жителей меньше ходить по улицам и держаться ближе к укрытиям в ближайшие дни

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Российские оккупанты в ближайшее время планируют усилить удары по территории Харьковской области, сообщили 3 августа в ОВА
Российские оккупанты в ближайшее время планируют усилить удары по территории Харьковской области, сообщили 3 августа в ОВА
Фото: Олег Синєгубов / Facebook (архив)

Мэр Чугуева Галина Минаева призвала жителей города ограничить передвижение по улицам в ближайшие время.

Об этом городской голова написала в Facebook 4 августа.

Минаева отметила, что ситуация с вражескими обстрелами территории городской общины в последние дни обострилась.

К сожалению, не обошлось и без жертв со стороны жителей Чугуева, добавила мэр.

"Руководство Харьковской областной военной администрации (ОВА), опираясь на данные из компетентных источников, предупреждает нас о возможной дальнейшей эскалации ситуации, – написала Минаева. – Вот почему я хочу обратиться… с настоятельной просьбой максимально ограничить передвижение по улицам в ближайшие дни и держаться поближе к укрытиям. Мы ведь должны сохранить свои жизни для будущей победы и восстановления нашего любимого города. Будьте внимательны, берегите себя и своих близких!"

https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/posts/pfbid04ryuYbgdGDTWoCAyVV7D4bffKBgEyp5Hcu4EHE5DvX4ukxhdQCw8UiQCoH2wf8Ycl

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил 3 августа, что российские оккупационные войска в ближайшее время планируют усилить ракетные удары по территории области. Кроме того, в последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков, добавил чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

3 августа российская армия атаковала Чугуев из РСЗО "Ураган" с использованием кассетных снарядов. В результате попадания в жилую пятиэтажку один человек погиб, двое получили ранения. Среди пострадавших есть граждане России: погиб 70-летний мужчина, взрывную травму и осколочные ранения получила 52-летняя женщина, отметил Синегубов.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Чугуев, Харьковская ОГА, обстрелы, война России против Украины, мэр, российские оккупанты
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