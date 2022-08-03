Погибший и одна из раненных в результате обстрела Харьковской области – граждане РФ

В результате попадания в жилую пятиэтажку один человек погиб, двое получили ранения, говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что среди пострадавших есть граждане России: погиб 70-летний мужчина, взрывную травму и осколочные ранения получила 52-летняя женщина.

Также ранения получила 49-летняя местная жительница. Состояние пострадавших – средней тяжести, добавляют в ОВА.

Начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook подтвердил, что жертва и одна из пострадавших – граждане РФ.

"Погибший и одна раненая – граждане России. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела. Войска РФ ежедневно обстреливают город и область, их цель – терроризм, гибель наибольшего числа гражданских. Им все равно, кого убивать", – написал он.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.