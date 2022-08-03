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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Погибший и одна из раненных в результате обстрела Харьковской области – граждане РФ

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Российский снаряд попал в жилую пятиэтажку
Российский снаряд попал в жилую пятиэтажку
Фото: Сергій Болвінов / Facebook

3 августа российская армия атаковала приграничный город Чугуев Харьковской области из реактивных систем залпового огня "Ураган" с использованием кассетных снарядов. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

В результате попадания в жилую пятиэтажку один человек погиб, двое получили ранения, говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что среди пострадавших есть граждане России: погиб 70-летний мужчина, взрывную травму и осколочные ранения получила 52-летняя женщина.

Также ранения получила 49-летняя местная жительница. Состояние пострадавших – средней тяжести, добавляют в ОВА.

Начальник следственного управления полиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook подтвердил, что жертва и одна из пострадавших – граждане РФ.

"Погибший и одна раненая – граждане России. Погибший мужчина находился у себя дома во время обстрела. Войска РФ ежедневно обстреливают город и область, их цель – терроризм, гибель наибольшего числа гражданских. Им все равно, кого убивать", – написал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0ypQWfxa33jRMt4w44JnTuxwk4aozWpqJUw8EhC1gfrJBda6k7XTNyWDNMARiCHArl&id=100002276907245

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

За время полномасштабной войны в регионе погибло около 1 тыс. мирных жителей, сообщил Синегубов 23 июля.

Теги: Россия, Харьковская область, Чугуев, Харьковская ОГА, война России против Украины, Национальная полиция, Олег Синегубов, Сергей Болвинов
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