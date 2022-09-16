"Укрзалізниця" продолжает восстанавливать железнодорожное сообщение с Харьковской областью

Уже в сентябре будут курсировать поезда сообщением Харьков – Дергачи и Харьков – Чугуев Фото: "Укрзалізниця" / Facebook

В Дергачи будут курсировать такие поезда:

№6002/6001 будет отправляться из Харькова в 6.45, прибывать в Дергачи в 7.22. Обратно со станции Дергачи будет отправляться в 7.42 и прибывать в Харьков в 8.20.

№6004/6003 будет отправляться со станции Харьков-Пассажирский в 8.40, прибывать в Дергачи в 9.18. Обратно будет отправляться со станции Дергачи в 9.38 и прибывать в Харьков в 10.16.

Также возобновляются вечерние рейсы в этом направлении:

№6008/6007 отправится со станции Харьков-Пассажирский в 17.15 и прибудет в Дергачи в 17.52. Обратно со станции Дергачи – 18.07 и прибывает в Харьков в 18.45.

№6010/6009 отправится со станции Харьков-Пассажирский в 19.05 и прибудет в Дергачи в 19.42. Обратно со станции Дергачи – 20.02 и прибывает в Харьков в 20.40.

Кроме этого, на маршруте будет использоваться рельсовый автобус на 90 мест.

В Чугуев будут курсировать поезда:

№6809/6808 будет отправляться из Харькова в 7.06 и прибывать в Чугуев в 8.41. Из Чугуева будет отправляться в 9.06 и прибывать в Харьков в 10.41.

№6815/6816 будет отправляться из Харькова в 12.31 и прибывать в Чугуев в 14.10. Обратно из Чугуева будет отправляться в 14.29 и прибывать в Харьков в 15.55.

№6817/6818 будет отправляться из Харькова в 17.35 и прибывать в Чугуев в 19.14. Обратно из Чугуева будет отправляться в 19.34 и прибывать в Харьков в 21.00.