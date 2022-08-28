В Тернопольской области с рельсов сошел грузовой поезд, задерживаются пассажирские – "Укрзалізниця"

"В результате схождения грузовых вагонов на участке Подволочиск – Максимовка (Львовская железная дорога), ожидается изменение маршрута и, соответственно, задержка ряда поездов", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" сначала сообщали о задержке трех пассажирских рейсов (Перемышль – Киев, Львов – Запорожье и Киев – Ясиня).

Позже компания объявила, что на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Козятина "движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов львовского направления".

"Если вы ждете своего рейса на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь – Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого до Шепетовки", – объяснили в "Укрзалізниці".

По ее информации, ряд вечерних поездов будет следовать по маршруту через Бердичев – Шепетовку – Здолбунов и задержится в пути.