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В Тернопольской области с рельсов сошел грузовой поезд, задерживаются пассажирские – "Укрзалізниця"

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Движение ограничили для поездов львовского направления
Движение ограничили для поездов львовского направления
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

На железнодорожном участке недалеко от Тернополя произошла авария, проинформировала 28 августа в Telegrаm компания "Укрзалізниця".

"В результате схождения грузовых вагонов на участке Подволочиск – Максимовка (Львовская железная дорога), ожидается изменение маршрута и, соответственно, задержка ряда поездов", – говорится в сообщении.

В "Укрзалізниці" сначала сообщали о задержке трех пассажирских рейсов (Перемышль – Киев, Львов – Запорожье и Киев – Ясиня).

Позже компания объявила, что на участке от Тернополя до Хмельницкого, Жмеринки, Винницы и Козятина "движение на время восстановительных работ будет ограничено для всех поездов львовского направления".

"Если вы ждете своего рейса на одном из указанных вокзалов, внимательно слушайте объявление диктора: мы уже организовываем дополнительные электрички на участке Тернополь – Красное и рейкобусы Pesa из Хмельницкого до Шепетовки", – объяснили в "Укрзалізниці".

По ее информации, ряд вечерних поездов будет следовать по маршруту через Бердичев – Шепетовку – Здолбунов и задержится в пути.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Львов, Запорожье, Тернополь, Винница, авария, Укрзалізниця, Шепетовка, железная дорога, Бердичев, вокзал, поезда, вагоны, Перемышль, Жмеринка, поезд, пассажиры
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