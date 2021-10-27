В Житомирской области с рельсов сошли 10 вагонов. В "Укрзалізниці" сообщили о задержке поездов

Инцидент произошел недалеко от поселка Чернорудка, схождение вагонов с рельсов привело к нарушению габаритов двух путей. Причины аварии пока не установлены.

Поезд № 764 "Одесса – Киев" будет следовать измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, в результате этого задержка составит ориентировочно четыре часа.

"О возможных задержках других рейсов будет сообщаться дополнительно. Приносим свои извинения за неудобства и призываем следить за официальными сообщениями компании и объявлениями на вокзалах", – заявили в "Укрзалізниці".