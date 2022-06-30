В Румынии сошел с рельсов состав, предназначенный для вывоза зерна из Украины

Всего в составе было 32 вагона, он возвращался пустым после выгрузки в одном из румынских портов, говорится в сообщении.

Поезд принадлежат украинскому частному оператору.

"Зерновозы двигались на колясках под колею 1435, переставленные в Унгенах (Молдова). Коляски собственности "Железной дороги Молдовы". По оперативной информации причина схода – в путевом хозяйстве. Подробности еще расследуются", – написал Камышин.