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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Румынии сошел с рельсов состав, предназначенный для вывоза зерна из Украины

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Состав возвращался пустым после выгрузки
Состав возвращался пустым после выгрузки
Фото: #залізні_зміни / Telegram

15 украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии 29 июня, об этом сообщил в Telegram глава АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Всего в составе было 32 вагона, он возвращался пустым после выгрузки в одном из румынских портов, говорится в сообщении.

Поезд принадлежат украинскому частному оператору.

"Зерновозы двигались на колясках под колею 1435, переставленные в Унгенах (Молдова). Коляски собственности "Железной дороги Молдовы". По оперативной информации причина схода – в путевом хозяйстве. Подробности еще расследуются", – написал Камышин.

Контекст:

Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.

Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспортПока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. Кроме того, 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.

Теги: Украина, Румыния, Молдова, авария, Укрзалізниця, экспорт, вагоны, Александр Камышин, зерно
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