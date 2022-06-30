В Румынии сошел с рельсов состав, предназначенный для вывоза зерна из Украины

Всего в составе было 32 вагона, он возвращался пустым после выгрузки в одном из румынских портов, говорится в сообщении.
Поезд принадлежат украинскому частному оператору.
"Зерновозы двигались на колясках под колею 1435, переставленные в Унгенах (Молдова). Коляски собственности "Железной дороги Молдовы". По оперативной информации причина схода – в путевом хозяйстве. Подробности еще расследуются", – написал Камышин.
Из-за блокады РФ портов в Черном море прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Владимира Зеленского, в портах сейчас заблокировано 22 млн тонн зерна.
Украина и мировое сообщество ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия. Кроме того, 13 июня первые 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыли в Испанию по новому морскому маршруту.