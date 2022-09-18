В Харьковской области из-за обстрелов погибло три человека за сутки, 11 ранены

По информации чиновника, за сутки в регионе погибло три мирных жителя. Среди них – 11-летняя девочка, пострадавшая от ракетного удара оккупантов в Чугуеве.
Кроме того, в приграничном селе Стрелечья Харьковского района оккупанты стреляли из танка по гражданскому автомобилю, погибли две женщины.
"В Купянском районе госпитализированы с ранениями пять гражданских, в Харьковском – трое раненых, в том числе мужчина в возрасте 91 год. Двое пострадавших – в Изюмском районе, один – в Чугуевском", – написал Синегубов.
В результате обстрелов были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В Купянске поврежден пятиэтажный жилой дом.
Кроме того, около 1.00 оккупанты обстреляли территорию Чугуевской общины. Возник пожар в нежилом комплексе сооружений, информация о пострадавших уточняется.
Контекст:
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.