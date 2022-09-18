В Харьковской области из-за обстрелов погибло три человека за сутки, 11 ранены

Оккупанты за сутки атаковали несколько районов Харьковской области Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

По информации чиновника, за сутки в регионе погибло три мирных жителя. Среди них – 11-летняя девочка, пострадавшая от ракетного удара оккупантов в Чугуеве.

Кроме того, в приграничном селе Стрелечья Харьковского района оккупанты стреляли из танка по гражданскому автомобилю, погибли две женщины.

"В Купянском районе госпитализированы с ранениями пять гражданских, в Харьковском – трое раненых, в том числе мужчина в возрасте 91 год. Двое пострадавших – в Изюмском районе, один – в Чугуевском", – написал Синегубов.

В результате обстрелов были разрушены жилые дома и хозяйственные постройки, АЗС, гаражи и производственные объекты. В Купянске поврежден пятиэтажный жилой дом. Кроме того, около 1.00 оккупанты обстреляли территорию Чугуевской общины. Возник пожар в нежилом комплексе сооружений, информация о пострадавших уточняется.