Российские оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных и 28 авиаударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.
Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двуречная, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев. Враг ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.
Также оккупанты вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:
- на северском направлении – в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;
- на харьковском направлении, в том числе и с территории РФ, – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелечья, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;
- на краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спорное и Веселое;
- на бахмутском направлении – Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;
- на авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка;
- на запорожском направлении – Каменское, Степовое, Орехов, Гуляйпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка, Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.
- На южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения, под огонь попали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Широкое, Терновые Поды, Лиманы, Мирное, Таврическое.
Контекст:
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Оккупанты наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и жилым домам.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 15 сентября, Россия выпустила по территории Украины более 3800 ракет. Часть из них была сбита силами ПВО.