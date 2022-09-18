Российские оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных и 28 авиаударов по территории Украины – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 28 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Пострадала инфраструктура более 30-ти населенных пунктов. Это, в частности, Харьков, Двуречная, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Нескучное, Успеновка, Миролюбовка, Беляевка, Высокополье и Николаев. Враг ударил по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также по городам Чугуев и Краматорск, где есть жертвы среди гражданского населения. Остается угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

Также оккупанты вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии разных типов, а именно:

на северском направлении – в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области;

– в районе Гуты-Студенецкой Черниговской области; на харьковском направлении , в том числе и с территории РФ, – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелечья, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка;

, в том числе и с территории РФ, – в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Стрелечья, Высокая Яруга, Волчанск, Гатище, Бударки, Двуречная, Купянск, Каменка; на краматорском направлении – Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спорное и Веселое;

– Райгородок, Озерное, Пискуновка, Кривая Лука, Северск, Николаевка, Верхнекаменское, Спорное и Веселое; на бахмутском направлении – Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк;

– Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Отрадовка, Николаевка Вторая, Майорск и Нью-Йорк; на авдеевском направлении – Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка;

– Каменка, Авдеевка, Водяное, Опытное и Красногоровка; на запорожском направлении – Каменское, Степовое, Орехов, Гуляйпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка, Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

– Каменское, Степовое, Орехов, Гуляйпольское, Белогорье, Ольговское, Темировка, Новоселка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар. На южнобужском направлении противник совершал обстрелы по всей линии столкновения, под огонь попали более 20 населенных пунктов, в частности, Трудолюбовка, Петровка, Белая Криница, Лозовое, Широкое, Терновые Поды, Лиманы, Мирное, Таврическое.