В Харьковской области за сутки шесть человек подорвались на минах – ОВА

"После побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковской области очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах подорвались шесть мирных жителей. Два человека взорвались на автомобиле в Дергачевском районе, еще двое – в Изюмском, двое – в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями. Еще раз призываю всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными. Избегайте обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", – подчеркнул глава ОВА.

По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

"Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранение получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина", – отметил Синегубов.

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