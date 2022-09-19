В Харьковской области за сутки шесть человек подорвались на минах – ОВА

"После побега оккупантов на освобожденных территориях Харьковской области очень высока минная опасность. За прошедшие сутки на минах подорвались шесть мирных жителей. Два человека взорвались на автомобиле в Дергачевском районе, еще двое – в Изюмском, двое – в Чугуевском. Все они госпитализированы с ранениями. Еще раз призываю всех жителей освобожденных территорий быть максимально осторожными. Избегайте обочин дорог, лесополос и второстепенных дорог. Передвигайтесь только там, где уже проведено разминирование", – подчеркнул глава ОВА.
По его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области вдоль линии столкновения и границы с РФ в Купянском, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.
"Вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и объекты инфраструктуры. К сожалению, есть пострадавшие. В Купянске ранение получил мальчик 11 лет, в Чугуевском районе с ранениями госпитализирована 65-летняя женщина", – отметил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.