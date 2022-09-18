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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ взяли под контроль левый берег реки Оскол в Харьковской области – стратком

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Левый берег реки Оскол под контролем ВСУ с 17 сентября
Левый берег реки Оскол под контролем ВСУ с 17 сентября
Скриншот: СтратКом ЗСУ / AFU StratCom / Facebook

Украинские военные теперь контролируют не только правый, но и левый берег реки Оскол в Харьковской области. Об этом сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

"ВСУ форсировали Оскол. Со вчерашнего дня Украина контролирует и левый берег", – говорится в сообщении.

О том, что ВСУ удалось выйти на реку Оскол, стало известно 11 сентября. Эту информацию признали даже в минобороны РФ, опубликовав соответствующую карту в своей ежедневной сводке. Однако оккупанты утверждали, что все еще контролируют левый берег реки.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области ВСУ за время контрнаступления освободили 388 населенных пунктов – это порядка 8,5 тыс. км² территории, на которой проживают 150 тыс. человек. По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, Харьковская область, ВСУ, война России против Украины
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