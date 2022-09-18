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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты убили четырех медиков, которые в Харьковской области эвакуировали больных – Синегубов

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По данным Синегубова, из 600 пациентов больницы эвакуировали 30
По данным Синегубова, из 600 пациентов больницы эвакуировали 30
Фото: radiosvoboda.org (архив)

В селе Стрелечья Харьковской области российские оккупанты обстреляли пытавшихся эвакуироваться медиков и пациентов областной психиатрической больницы №1, погибло четыре человека. Об этом 18 сентября сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. [...] Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибло четыре медицинских работника, два пациента ранены", – написал он.

По словам Синегубова, из больницы удалось эвакуировать 30 пациентов из более чем 600.

Глава Харьковской обладминистрации не указал, когда произошел обстрел. Известно, что 17 сентября в Стрелечьей, которая расположена рядом с российской границей, оккупанты выстрелом из танка по гражданскому автомобилю убили двух женщин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, война, Харьковская область, эвакуация, раненые, больница, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, медики, психиатрия, погибшие, Олег Синегубов, российские оккупанты
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