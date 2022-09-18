Оккупанты убили четырех медиков, которые в Харьковской области эвакуировали больных – Синегубов

"Медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. [...] Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибло четыре медицинских работника, два пациента ранены", – написал он.

По словам Синегубова, из больницы удалось эвакуировать 30 пациентов из более чем 600.

Глава Харьковской обладминистрации не указал, когда произошел обстрел. Известно, что 17 сентября в Стрелечьей, которая расположена рядом с российской границей, оккупанты выстрелом из танка по гражданскому автомобилю убили двух женщин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)