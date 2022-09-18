Оккупанты убили четырех медиков, которые в Харьковской области эвакуировали больных – Синегубов

"Медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. [...] Во время эвакуации россияне начали массированный обстрел. По предварительным данным, к сожалению, погибло четыре медицинских работника, два пациента ранены", – написал он.
По словам Синегубова, из больницы удалось эвакуировать 30 пациентов из более чем 600.
Глава Харьковской обладминистрации не указал, когда произошел обстрел. Известно, что 17 сентября в Стрелечьей, которая расположена рядом с российской границей, оккупанты выстрелом из танка по гражданскому автомобилю убили двух женщин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Им не удалось захватить Харьков, однако они ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по областному центру и другим населенным пунктам области.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области за время контрнаступления ВСУ деоккупирован 421 населенный пункт, сообщил 16 сентября замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
По состоянию на 14 сентября под оккупацией оставалось около 6% территории Харьковской области (до контрнаступления было 32%), сообщил Синегубов.