"Опустошили целые районы". Комиссия ООН пришла к выводу, что россияне совершали в Украине военные преступления

Месе отметил, что комиссия сосредотачивалась на произошедшем в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.
"Комиссия посетила 27 городов и поселков и опросила более 150 потерпевших и свидетелей. Мы осмотрели места разрушений, могилы, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и отчетов. Комиссия встретилась с государственными органами, международными организациями, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами. На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", – объяснил он.
Глава комиссии ООН подчеркнул, что он и его коллеги "своими глазами наблюдали ущерб, причиняемый взрывным оружием жилым домам и инфраструктуре, в том числе школам и больницам".
"В Харькове взрывные устройства опустошили целые районы города", – подчеркнул Месе.
Также он обратил внимание на неизбирательные атаки со стороны оккупантов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов, реактивных систем залпового огня, авиаударов по населенным пунктам.
"Что касается нарушений личной неприкосновенности, то нас поразило большое количество расстрелов в районах, которые мы посетили. В настоящее время комиссия расследует такие случаи смерти в 16 городах и населенных пунктах. Мы получили заслуживающие доверия утверждения о многих других случаях казней, которые мы дополнительно документируем", – объявил Месе.
По его словам, были выявлены случаи сексуального и гендерного насилия, убийства детей, насильственное перемещение жителей и разлучение их с членами семьи.
"Комиссия продолжит свое расследование, касающееся четырех регионов, [...] и постепенно будет выделять больше своих ресурсов на выполнение мандата. [...] Вопросы будут включать фильтрационные лагеря, предполагаемое принудительное перемещение людей и условия, в которых якобы происходит ускоренное усыновление детей", – отметил Месе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.
В частности, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в начале апреля найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области было освобождено около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение. Позже там эксгумировали 477 тел убитых.
18 сентября генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что в Украине зафиксировано 34 тыс. военных преступлений россиян.
Также он сообщил, что Украина намерена привлечь политическое и военное руководство РФ к ответственности за геноцид.
22 сентября прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления, подпадающие под юрисдикцию суда.