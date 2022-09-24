"Опустошили целые районы". Комиссия ООН пришла к выводу, что россияне совершали в Украине военные преступления

Месе отметил, что комиссия сосредотачивалась на произошедшем в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях.

"Комиссия посетила 27 городов и поселков и опросила более 150 потерпевших и свидетелей. Мы осмотрели места разрушений, могилы, места содержания под стражей и пыток, а также остатки оружия, ознакомились с большим количеством документов и отчетов. Комиссия встретилась с государственными органами, международными организациями, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами. На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", – объяснил он.

Глава комиссии ООН подчеркнул, что он и его коллеги "своими глазами наблюдали ущерб, причиняемый взрывным оружием жилым домам и инфраструктуре, в том числе школам и больницам".

"В Харькове взрывные устройства опустошили целые районы города", – подчеркнул Месе.

Также он обратил внимание на неизбирательные атаки со стороны оккупантов, в том числе с использованием кассетных боеприпасов, реактивных систем залпового огня, авиаударов по населенным пунктам.

"Что касается нарушений личной неприкосновенности, то нас поразило большое количество расстрелов в районах, которые мы посетили. В настоящее время комиссия расследует такие случаи смерти в 16 городах и населенных пунктах. Мы получили заслуживающие доверия утверждения о многих других случаях казней, которые мы дополнительно документируем", – объявил Месе.

По его словам, были выявлены случаи сексуального и гендерного насилия, убийства детей, насильственное перемещение жителей и разлучение их с членами семьи.

"Комиссия продолжит свое расследование, касающееся четырех регионов, [...] и постепенно будет выделять больше своих ресурсов на выполнение мандата. [...] Вопросы будут включать фильтрационные лагеря, предполагаемое принудительное перемещение людей и условия, в которых якобы происходит ускоренное усыновление детей", – отметил Месе.

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