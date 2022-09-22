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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Сегодня должно быть слышно эхо Нюрнберга". Прокурор МУС высказался о преступлениях России в Украине

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Карим Хан высказался о преступлениях России в Украине
Карим Хан высказался о преступлениях России в Украине
Фото: EPA

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены военные преступления, подпадающие под юрисдикцию суда. Об этом он сказал на встрече Совета Безопасности Организации Объединенных Наций 22 сентября, сообщает CNN.

Хан рассказал о том, что он видел в Украине во время трех своих визитов.

"Когда я поехал в Бучу и зашел за Андреевскую церковь, тела, которые я видел, не были подделкой. Когда я шел по улицам Бородянки, разрушения, которые я видел в зданиях и школах, были слишком реальными", — сказал Хан.

Он рассказал, что слышал падающие бомбы в Харькове, и отметил, что слова дают слабое представление об ужасной реальности, с которой сталкиваются украинцы.

"Сегодня должно быть слышно эхо Нюрнберга (Нюрнбергский процесс, на котором судили побежденных нацистов после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). Неспособность выполнить обещания Нюрнберга, которые мы видели в течение последних многих десятилетий, действует как упрек всем нам как лидерам, но не приводит к отчаянию или унынию, а действует как катализатор для дальнейших действий, чтобы активизировать нас", – сказал он.

Контекст:

На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

В частности, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в начале апреля найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области было освобождено около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил

18 сентября генеральный прокурор Андрей Костин рассказал, что в Украине зафиксировано 34 тыс. военных преступлений россиян.

Также он сообщил, что Украина намерена привлечь политическое и военное руководство Российской Федерации к ответственности за геноцид.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Карим Хан, военное преступление
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