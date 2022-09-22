"Сегодня должно быть слышно эхо Нюрнберга". Прокурор МУС высказался о преступлениях России в Украине

Хан рассказал о том, что он видел в Украине во время трех своих визитов.

"Когда я поехал в Бучу и зашел за Андреевскую церковь, тела, которые я видел, не были подделкой. Когда я шел по улицам Бородянки, разрушения, которые я видел в зданиях и школах, были слишком реальными", — сказал Хан.

Он рассказал, что слышал падающие бомбы в Харькове, и отметил, что слова дают слабое представление об ужасной реальности, с которой сталкиваются украинцы.

"Сегодня должно быть слышно эхо Нюрнберга (Нюрнбергский процесс, на котором судили побежденных нацистов после Второй мировой войны. – "ГОРДОН"). Неспособность выполнить обещания Нюрнберга, которые мы видели в течение последних многих десятилетий, действует как упрек всем нам как лидерам, но не приводит к отчаянию или унынию, а действует как катализатор для дальнейших действий, чтобы активизировать нас", – сказал он.