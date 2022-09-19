Офис генпрокурора расследует дело о геноциде России против украинцев – Костин

"У нас в Офисе генпрокурора есть дело о геноциде. И мы все время на связи с Международным уголовным судом и прокурором Ханом (прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. – "ГОРДОН"), поскольку Международный уголовный суд также имеет полномочия рассматривать дело о геноциде. Поэтому мы понимаем, что все эти факты вместе приведут нас к возможному осуждению за преступление геноцида", – сказал Костин.

По его словам, напав на Украину, Путин фактически санкционировал или знал все, что делают военные под его командованием. Костин подчеркнул, что без российской военной агрессии не было бы других военных преступлений, поэтому высшее политическое и военное руководство должно быть привлечено к ответственности и наказано за эти преступления.