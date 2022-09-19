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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Офис генпрокурора расследует дело о геноциде России против украинцев – Костин

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Андрей Костин рассказал, почему руководство РФ нужно привлечь к ответственности за геноцид украинцев
Андрей Костин рассказал, почему руководство РФ нужно привлечь к ответственности за геноцид украинцев
Фото: gp.gov.ua

Украина намерена привлечь политическое и военное руководство Российской Федерации к ответственности за геноцид. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью телеканалу CBS News 18 сентября.

"У нас в Офисе генпрокурора есть дело о геноциде. И мы все время на связи с Международным уголовным судом и прокурором Ханом (прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. – "ГОРДОН"), поскольку Международный уголовный суд также имеет полномочия рассматривать дело о геноциде. Поэтому мы понимаем, что все эти факты вместе приведут нас к возможному осуждению за преступление геноцида", – сказал Костин.

По его словам, напав на Украину, Путин фактически санкционировал или знал все, что делают военные под его командованием. Костин подчеркнул, что без российской военной агрессии не было бы других военных преступлений, поэтому высшее политическое и военное руководство должно быть привлечено к ответственности и наказано за эти преступления.

Контекст:

На украинских территориях, которые Вооруженные силы Украины освобождали от российской оккупации, фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

В частности, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в начале апреля найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области было освобождено около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил Зеленский. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

Теги: геноцид, российская агрессия, война России против Украины, Международный уголовный суд, Андрей Костин, Офис генпрокурора, деоккупация, военное преступление
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