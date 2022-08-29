"Этой страны не должно быть". СБУ передала в суд дело о призывах директора Russia Today Красовского к геноциду украинцев

Красовского обвиняют по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения).

СБУ отмечает, что он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

"В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: "Мочите! Давайте! Хватит!" – процитировали в СБУ.

В пресс-службе отметили, что Красовский распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторский контент" вроде видеозаписи "Сука, этой страны не должно быть!", в котором убеждал россиян в целесообразности нападения на Украину.

Обвинительный акт передан в суд. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.