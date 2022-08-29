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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Этой страны не должно быть". СБУ передала в суд дело о призывах директора Russia Today Красовского к геноциду украинцев

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Красовский с 2020 года присоединился к команде пропагандистского телеканала RT
Красовский с 2020 года присоединился к команде пропагандистского телеканала RT
Фото: svoboda.org

Сотрудники Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование против директора вещания российского пропагандистского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского. Об этом сообщила пресс-служба СБУ 29 августа.

Красовского обвиняют по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения).

СБУ отмечает, что он неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя. 

"В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев: "Ребята, ну очевидно, что надо взять себя в руки. Собраться, перестать думать о "братьях". Они не братья нам. Я там вырос, со знанием дела говорю: "Мочите! Давайте! Хватит!" – процитировали в СБУ. 

В пресс-службе отметили, что Красовский распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторский контент" вроде видеозаписи "Сука, этой страны не должно быть!", в котором убеждал россиян в целесообразности нападения на Украину.

Обвинительный акт передан в суд. Досудебное расследование проводили сотрудники СБУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

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Контекст:

Красовский – российский журналист, публицист и политтехнолог. Работал на НТВ, сотрудничал с изданиями "Коммерсантъ" и "Независимая газета". В 2020 году Красовский присоединился к команде пропагандистского телеканала RT, он руководит производством новых YouTube-шоу на русском языке и является их генеральным продюсером, сообщается на сайте канала. 

На президентских выборах в РФ в 2012 году он руководил предвыборным штабом бизнесмена Михаила Прохорова, а на президентских выборах 2018 года сотрудничал со штабом журналистки Ксении Собчак.

В 2016 году журналист основал некоммерческую организацию "СПИД.Центр" (Красовский – открытый гомосексуал, в 2017 году он сообщил, что с 2011 года является ВИЧ-положительным) и руководил ею до 2019 года. 

Красовский внесен в базу "Миротворца" за незаконный въезд на территорию оккупированного Россией Крыма и антиукраинскую пропаганду.

Еще в 2015 году он в интервью "Радио Свобода" осуждал коллег, которые снимают "репортажи про "кровавых укропов", призывал направить силы России "в сторону игр и роста, а не в сторону войны". В том же году он говорил в интервью НВ: "Поддерживаю ли я русскую военную кампанию на юго-востоке Украины? Нет, конечно. Донбасс украинский? Конечно, украинский. И Крым украинский".

Однако позднее его взгляды кардинально изменились. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" в 2016 году он назвал украинцев "идиотами и подонками" и сказал, что больше не приедет в Украину, "пока не будут признаны какие-то нормальные человеческие нормы коммуникаций между двумя странами".

В 2021 году на RT он сказал, что украинцы – "малороссы". "Милые мои малороссы, возвращайтесь домой, вы же сами знаете, что дома лучше", – заявил он. В начале 2022-го Красовский пообещал, что за стремление Украины вступить в НАТО россияне сожгут украинскую Конституцию в центре Киева на шинах

16 июня 2022 года Красовскому сообщили о подозрении в публичных призывах к изменению конституционного строя или к захвату государственной власти и геноциду украинцев. 

Он также открыто призывал к оккупации Беларуси, сообщало издание Mediakritika.by.

Теги: СБУ, пропаганда, геноцид, Russia Today, российская пропаганда, журналисты, война России против Украины, Антон Красовский, обвинительный акт
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