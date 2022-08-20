Постпред РФ в Вене призвал "не щадить украинское население", а потом заявил, что его неправильно поняли

"Никакой пощады украинскому населению!" – написал дипломат. Позднее он удалил свой пост, но скриншоты сохранились.

Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter

Позже Ульянов написал еще один пост с "извинениями". По его версии, фраза была не призывом, а якобы комментарием к действиям США и Зеленского.

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", – заявил Ульянов.

Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter

"Военный преступник-чекист приносит извинения за то, что признал, что военными целями России являются украинцы. Эта часть должна была храниться в секрете", – прокомментировала его пост старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

"Вот за это таких гнид и презирают", – ответил ей дипломат.

Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter

Пост Ульянова показывает, что война против Украины – вина не только президента России Владимира Путина, вся РФ – это "фашистская вертикаль миллионов людей", считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Что вновь услышали в Европе: "Не все россияне такие, как Путин" и "Мы должны позволить работу "Северного потока – 2", – иронично написал Подоляк.

Ru-Ambassador to Austria @Amb_UIyanov declares the need for a "final solution to * issue" and calls for genocide. Again heard in Europe: "Not all Russians are like Putin" and "We should let North Stream-2 work". Time to understand: * is a fascist vertical of millions of people. pic.twitter.com/46KGxOWjCS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 20, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)