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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Постпред РФ в Вене призвал "не щадить украинское население", а потом заявил, что его неправильно поняли

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Российский дипломат Ульянов в своем блоге рассуждал о "гнидах"
Российский дипломат Ульянов в своем блоге рассуждал о "гнидах"
Фото: viennamission.mid.ru

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 19 августа прокомментировал в Twitter пост президента Украины Владимира Зеленского о новом пакете военной помощи от США.

"Никакой пощады украинскому населению!" – написал дипломат. Позднее он удалил свой пост, но скриншоты сохранились. 

Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter
Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter

Позже Ульянов написал еще один пост с "извинениями". По его версии, фраза была не призывом, а якобы комментарием к действиям США и Зеленского.

"Я должен извиниться. Я забыл, с кем имею дело. Я, конечно, имел в виду США с их поставками оружия и президента Украины, который буквально вчера заявил, что он отвергает любые мирные переговоры. Действительно, никакой пощады с их стороны к украинскому населению. Это то, что я сказал", – заявил Ульянов.

Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter
Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter

"Военный преступник-чекист приносит извинения за то, что признал, что военными целями России являются украинцы. Эта часть должна была храниться в секрете", – прокомментировала его пост старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ольга Лаутман.

"Вот за это таких гнид и презирают", – ответил ей дипломат. 

Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter
Скриншот: Mikhail Ulyanov / Twitter

Пост Ульянова показывает, что война против Украины – вина не только президента России Владимира Путина, вся РФ – это "фашистская вертикаль миллионов людей", считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Постпред РФ в Австрии Михаил Ульянов заявляет о необходимости "окончательного решения украинского вопроса" и призывает к геноциду. Что вновь услышали в Европе: "Не все россияне такие, как Путин" и "Мы должны позволить работу "Северного потока – 2", – иронично написал Подоляк. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, Михаил Ульянов, оружие, вооружение, военная помощь, геноцид, Владимир Зеленский, война России против Украины, дипломаты, Михаил Подоляк
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