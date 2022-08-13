Шредер явно работает на зарплате у Путина, его заявления возмутительны – посол Германии в Украине

"Подавляющее большинство немцев на стороне Украины, поэтому Шредер своими заявлениями возмутил и многих людей в Германии. Уже давно очевидно, кто ему платит. Его партия начала процесс исключения Шредера из своих рядов, они еще не успели этого сделать, но это не конец этой истории", – сказала она.

Немецкий дипломат подчеркнула, что Шредер "явно работает на зарплате у Путина".

"Чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, зачем он это делает, потому что нам действительно за это стыдно", – заявила Фельдгузен.