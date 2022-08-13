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Шредер явно работает на зарплате у Путина, его заявления возмутительны – посол Германии в Украине

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Фельдгузен отметила, что немцы понимают Шредера все меньше
Фельдгузен отметила, что немцы понимают Шредера все меньше
Фото: ЕРА

Заявления бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера, что президент России Владимир Путин хочет завершения войны с Украиной путем переговоров вызвали в немецком обществе возмущение. Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 12 августа.

"Подавляющее большинство немцев на стороне Украины, поэтому Шредер своими заявлениями возмутил и многих людей в Германии. Уже давно очевидно, кто ему платит. Его партия начала процесс исключения Шредера из своих рядов, они еще не успели этого сделать, но это не конец этой истории", – сказала она.

Немецкий дипломат подчеркнула, что Шредер "явно работает на зарплате у Путина".

"Чем больше он говорит, тем меньше люди понимают, зачем он это делает, потому что нам действительно за это стыдно", – заявила Фельдгузен.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с Путиным, когда был канцлером, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

5 июля экс-канцлера Германии встретил в Москве корреспондент n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.

Его жена Со Ен Ким-Шредер сообщила 26 июля, что бывший канцлер находится в Москве на переговорах.

Позже Шредер подтвердил, что во время этой поездки встречался с Путиным и обсуждал вопросы прекращения войны в Украине. "Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте. Турки были очень полезны, когда обсуждались поставки зерна. Первым успехом является это соглашение, возможно, его можно постепенно расширить до прекращения огня", – сказал он.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Герхард Шредер, дипломаты, посол, Анка Фельдгузен
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