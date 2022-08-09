"Сугубо личная сфера". Партия Шольца не исключила Шредера за связи с Путиным

Комиссия постановила, что Шредер не нарушал правил партии, так как ни один такой факт не доказан. Там подчеркнули, что бывший канцлер не озвучивал призывов к войне и уже в первый день российского вторжения в Украину заявил, что интересы безопасности РФ не оправдывают использование военных средств, подчеркнули в комиссии.

"Дружбу" с Путиным там тоже не считают нарушением устава СДПГ, называя это частью "сугубо личной сферы, связанной с выстраиванием его жизни".

Расследование против Шредера будет прекращено, ему возместят процессуальные расходы. В свою очередь заявители против него должны будут покрыть траты самостоятельно.

DW указывает, что призывы исключить Шредера поступили от 17 партийных ячеек социал-демократов. В партии от него дистанцировались его бывшие ближайшие соратники, в том числе нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Еще до визита Москву бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий: бюджетный комитет Бундестага закрыл его офис, который обходился госбюджету ФРГ в €400 тыс. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию, пишет DW.