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"Сугубо личная сфера". Партия Шольца не исключила Шредера за связи с Путиным

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Расследование против Шредера будет прекращено, ему возместят процессуальные расходы
Расследование против Шредера будет прекращено, ему возместят процессуальные расходы
Фото: ЕРА

Специальная комиссия Социал-демократической партии Германии (СДПГ) не нашла причин для осуждения или исключения из партии бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера за его контакты с президентом России Владимиром Путиным после начала войны в Украине, об этом сообщает DW.

Комиссия постановила, что Шредер не нарушал правил партии, так как ни один такой факт не доказан. Там подчеркнули, что бывший канцлер не озвучивал призывов к войне и уже в первый день российского вторжения в Украину заявил, что интересы безопасности РФ не оправдывают использование военных средств, подчеркнули в комиссии. 

"Дружбу" с Путиным там тоже не считают нарушением устава СДПГ, называя это частью "сугубо личной сферы, связанной с выстраиванием его жизни".

Расследование против Шредера будет прекращено, ему возместят процессуальные расходы. В свою очередь заявители против него должны будут покрыть траты самостоятельно.

DW указывает, что призывы исключить Шредера поступили от 17 партийных ячеек социал-демократов. В партии от него дистанцировались его бывшие ближайшие соратники, в том числе нынешний федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Еще до визита Москву бывший канцлер был лишен в Германии ряда привилегий: бюджетный комитет Бундестага закрыл его офис, который обходился госбюджету ФРГ в €400 тыс. Однако 78-летний политик по-прежнему имеет право на личную охрану и пенсию, пишет DW.

Контекст:

Шредер был главой правительства Германии с 1998-го по 2005 год. Он дружил с президентом РФ Владимиром Путиным, когда был канцлером ФРГ, а после ухода с должности долгие годы работал в подконтрольных РФ энергетических компаниях, в частности в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются операторами двух газопроводов "Северный поток". Кроме того, с 2017 года бывший канцлер Германии возглавлял наблюдательный совет директоров государственной нефтяной компании "Роснефть".

В мае 2022 года, через три месяца после нападения России на Украину, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Шредер должен отказаться от своих полномочий в российских компаниях. В том же месяце Шредер ушел из "Роснефти".

Шредер назвал войну РФ против Украины "ошибкой", но подчеркнул, что не жалеет о своей позиции в отношении России и считает необходимым сохранять отношения с ней. Политик заявил, что дистанцирование от президента РФ "лишило бы его доверия единственного человека, который может положить конец войне, – Путина".

5 июля экс-канцлера Германии случайно встретил в Москве корреспондент n-tv Дирк Эммерих. Политик сказал журналисту, что приехал в Москву на несколько дней – "в отпуск". Эммерих обратил внимание, что Шредер находится недалеко от офиса "Роснефти", где ранее работал.

Позже его жена Со Ен Ким-Шредер сообщила 26 июля немецкому изданию Der Spiegel, что бывший канцлер находится в Москве на переговорах.

Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Москва, Франк-Вальтер Штайнмайер, Герхард Шредер, вторжение, расследование, война России против Украины, СДПГ
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