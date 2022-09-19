В Украине зафиксировано 34 тыс. военных преступлений россиян – генпрокурор

"На данный момент мы зафиксировали 34 тыс. военных преступлений в Украине. Когда мы говорим о приоритизации дел, которые мы видим и сегодня, и вчера, и позавчера, о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в том числе в Изюме, конечно, такие дела у нас в приоритете", – сказал он.

При этом есть много дел в процессе, которые начались в таких местах, как Буча, Ирпень. Все обстрелы и разрушения всех гражданских объектов в Украине тоже фиксируются, а потом тоже расследуются, отметил генпрокурор.

"То, что мы видим сейчас, – это, конечно же, чудовищное количество потенциальных военных преступлений, совершенных российским агрессором. То, что мы сейчас видим, что они делают на оккупированной территории, – это система российского агрессора. И мне кажется, что каждый раз, когда куда-то приходит российская армия, она превращает это место в новую Бучу", – заявил Костин.