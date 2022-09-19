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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине зафиксировано 34 тыс. военных преступлений россиян – генпрокурор

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Андрей Костин рассказал о военных преступлениях россиян
Андрей Костин рассказал о военных преступлениях россиян
Фото: gp.gov.ua

Совершая военные преступления в Украине, российские оккупанты действуют системно. Все эти преступления фиксируются украинскими правоохранителями и расследуются. Об этом рассказал генеральный прокурор Андрей Костин в интервью телеканалу CBS News 18 сентября.

"На данный момент мы зафиксировали 34 тыс. военных преступлений в Украине. Когда мы говорим о приоритизации дел, которые мы видим и сегодня, и вчера, и позавчера, о военных преступлениях, совершенных в Харьковской области, в том числе в Изюме, конечно, такие дела у нас в приоритете", – сказал он.

При этом есть много дел в процессе, которые начались в таких местах, как Буча, Ирпень. Все обстрелы и разрушения всех гражданских объектов в Украине тоже фиксируются, а потом тоже расследуются, отметил генпрокурор.

"То, что мы видим сейчас, – это, конечно же, чудовищное количество потенциальных военных преступлений, совершенных российским агрессором. То, что мы сейчас видим, что они делают на оккупированной территории, – это система российского агрессора. И мне кажется, что каждый раз, когда куда-то приходит российская армия, она превращает это место в новую Бучу", – заявил Костин.

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление. 

На деоккупированных территориях фиксировались доказательства многочисленных военных преступлений россиян. Они похищали, пытали, насиловали и убивали местных жителей.

Так, в населенных пунктах Киевской области после деоккупации в начале апреля найдены тела убитых мирных жителей. По данным на 16 августа, в Киевской области обнаружили тела 1352 человек. Большинство из них убили из огнестрельного оружия. В начале сентября обнаружили останки еще двух человек.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области было освобождено около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев

15 сентября полиция сообщила, что в освобожденном Изюме Харьковской области найдено массовое захоронение. По данным правоохранителей, там около 455 могил. Точное количество тел в могилах пока неизвестно, так как эксгумация еще продолжается, говорил Зеленский. Среди тел гражданских, которые эксгумировали 16 сентября, есть несколько тел со связанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее, рассказал глава Харьковской ОВА. Обнаружено также захоронение военнослужащих: 17 человек, у части из них есть следы пыток, сказал Зеленский.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, Андрей Костин, Офис генпрокурора, генпрокурор Андрей Костин, военное преступление
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