Оккупанты использовали заградотряды для наступления возле Бахмута – украинская разведка

По данным ведомства, оккупационные войска попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, которые дислоцируются в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса террористической организации "ЛНР".

"Однако после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций. Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых заградительных отрядов", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны Украины, руководство оккупантов ссылается на "приказ командующего №222".

"Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", – отметили в министерстве.

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