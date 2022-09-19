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Оккупанты использовали заградотряды для наступления возле Бахмута – украинская разведка

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Как уточнили в Минобороны Украины, атака оккупантов возле Бахмута оказалась безуспешной
Как уточнили в Минобороны Украины, атака оккупантов возле Бахмута оказалась безуспешной
Фото: ЕРА

Российские оккупанты использовали заградительные отряды для наступления возле Бахмута Донецкой области. Об этом 19 сентября в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

По данным ведомства, оккупационные войска попытались провести "контратаку" на позиции украинских защитников, которые дислоцируются в Бахмутском районе. Для этого был нанесен удар силами расчетов ствольной и реактивной артиллерии так называемой 4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса террористической организации "ЛНР".

"Однако после ответа и выдвижения вперед украинских сил обороны начался самовольный уход подразделений оккупантов с огневых позиций. Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых заградительных отрядов", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны Украины, руководство оккупантов ссылается на "приказ командующего №222".

"Очевидно, по аналогии с печально известным сталинским приказом №227 от 28 июня 1942 года, согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления", – отметили в министерстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 26 августа.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, разведка, террористы, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, контрнаступление
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