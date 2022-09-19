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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за потери боевых самолетов российские оккупанты в Украине утратили преимущество в воздухе – британская разведка

По данным британской разведки, российские пилоты зачастую плохо осведомлены о ситуации на поле боя
По данным британской разведки, российские пилоты зачастую плохо осведомлены о ситуации на поле боя
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Из-за потери боевых самолетов российские оккупанты в Украине утратили преимущество в воздухе. Об этом 19 сентября в Twitter сообщило минобороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

По сведениям ведомства, за последние 10 дней РФ потеряла в Украине как минимум четыре боевых самолета.

"Существует реальная вероятность, что этот всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, которые находятся под давлением наступающих украинских сил", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские пилоты зачастую плохо осведомлены о ситуации на поле боя. Также некоторые самолеты РФ, скорее всего, попали в "более плотные зоны противовоздушной обороны" Украины из-за быстрого смещения линии фронта.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, который лежит в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", – считают в минобороны Британии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам. 

По данным Генштаба ВСУ на 19 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 54 650 российских оккупантов, а также 251 самолет и 217 вертолетов противника.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, разведка, ВВС, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Британия, российские оккупанты, контрнаступление
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