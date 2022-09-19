Из-за потери боевых самолетов российские оккупанты в Украине утратили преимущество в воздухе – британская разведка

По сведениям ведомства, за последние 10 дней РФ потеряла в Украине как минимум четыре боевых самолета.
"Существует реальная вероятность, что этот всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, которые находятся под давлением наступающих украинских сил", – говорится в сообщении.
По данным британской разведки, российские пилоты зачастую плохо осведомлены о ситуации на поле боя. Также некоторые самолеты РФ, скорее всего, попали в "более плотные зоны противовоздушной обороны" Украины из-за быстрого смещения линии фронта.
"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, который лежит в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", – считают в минобороны Британии.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 19, 2022
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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/264kqpPpTW
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
На юге Украины с начала активного продвижения ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
Президент Владимир Зеленский 16 сентября заявил, что говорить о завершающей фазе войны еще рано, однако наступление, по словам президента, идет успешно. 18 сентября он сообщил, что сейчас происходит не затишье в контрнаступлении, а подготовка к следующим победам.
По данным Генштаба ВСУ на 19 сентября, силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения России уничтожили около 54 650 российских оккупантов, а также 251 самолет и 217 вертолетов противника.