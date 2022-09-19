Из-за потери боевых самолетов российские оккупанты в Украине утратили преимущество в воздухе – британская разведка

По данным британской разведки, российские пилоты зачастую плохо осведомлены о ситуации на поле боя Фото: Міністерство оборони України / Facebook

По сведениям ведомства, за последние 10 дней РФ потеряла в Украине как минимум четыре боевых самолета.

"Существует реальная вероятность, что этот всплеск потерь частично является результатом того, что ВВС России идут на больший риск, пытаясь обеспечить непосредственную поддержку с воздуха российским наземным войскам, которые находятся под давлением наступающих украинских сил", – говорится в сообщении.

По данным британской разведки, российские пилоты зачастую плохо осведомлены о ситуации на поле боя. Также некоторые самолеты РФ, скорее всего, попали в "более плотные зоны противовоздушной обороны" Украины из-за быстрого смещения линии фронта.

"Сохраняющееся отсутствие у России превосходства в воздухе остается одним из наиболее важных факторов, который лежит в основе ненадежности ее оперативной схемы в Украине", – считают в минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 September 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/264kqpPpTW — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) September 19, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)