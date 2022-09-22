"Будет способствовать нашей победе". Фонд Виктора Пинчука открыл выставку в Нью-Йорке "Российские военные преступления"

Проект создан в партнерстве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел, Украинским институтом Америки и Украинской ассоциацией фотографов с целью рассказать миру о российской агрессии против Украины.

На выставке представлены видеоработы Алексея Сая, которые начинаются с обращения президента Украины Владимира Зеленского, а также фотографии Мстислава Чернова, Филиппа Чунга, Максима Дондюка, Павла Дорогого, Ефрема Лукацкого, Михаила Палинчака, Петра Сазонова, Евгения Завгороднего. Также в число экспозиций выставки вошли карта подтвержденных военных преступлений и перехваты разговоров российских оккупантов, которые звонят домой и рассказывают о совершенных ими преступлениями.

На открытии выставки присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и помощник секретаря Госдепартамента США по глобальной общественности Элизабет Кеннеди Трюдо.

"Мы должны рассказать нашу историю громко, чтобы побуждать международное сообщество к поддержке, – во время открытия заявил Пинчук. – Мы должны представить преступления [российских оккупантов] такими, какие они есть, чтобы международное сообщество осознало, что нужны суровые санкции и присылало больше оружия в Украину. Надеемся, эта выставка поможет показать, от чего мы защищаемся, за что боремся и почему мы должны побеждать вместе. Искусство – мощный инструмент, и я знаю, что выставка будет способствовать нашей победе".

По словам Шмыгаля, РФ с первого дня вторжения системно и сознательно совершает военные преступления в Украине.

"Мы имеем дело с геноцидом украинского народа. Их цель – уничтожить украинский народ и его нацию, – подчеркнул он. – Россия продолжает атаковать гражданские объекты, транспортные узлы, школы и инфраструктуру. Эти преступления совершают не только солдаты, но и российское руководство, отдающее приказы. Мы поддерживаем создание специального трибунала для судебного преследования российских военных преступлений, чтобы правосудие было достигнуто. Эта выставка является болезненным свидетельством совершенных военных преступлений".