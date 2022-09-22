ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будет способствовать нашей победе". Фонд Виктора Пинчука открыл выставку в Нью-Йорке "Российские военные преступления"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Выставка "Российские военные преступления" в Нью-Йорке продлится до 2 октября
Выставка "Российские военные преступления" в Нью-Йорке продлится до 2 октября
Фото: Victor Pinchuk Foundation / Facebook

22 сентября при поддержке Фонда Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в Украинском институте Америки (Нью-Йорк, США) открылась выставка Russian War Crimes ("Российские военные преступления"). Об этом сообщается в пресс-релизе, предоставленном интернет-изданию "ГОРДОН".

Проект создан в партнерстве с Офисом президента Украины, Министерством иностранных дел, Украинским институтом Америки и Украинской ассоциацией фотографов с целью рассказать миру о российской агрессии против Украины.

На выставке представлены видеоработы Алексея Сая, которые начинаются с обращения президента Украины Владимира Зеленского, а также фотографии Мстислава Чернова, Филиппа Чунга, Максима Дондюка, Павла Дорогого, Ефрема Лукацкого, Михаила Палинчака, Петра Сазонова, Евгения Завгороднего. Также в число экспозиций выставки вошли карта подтвержденных военных преступлений и перехваты разговоров российских оккупантов, которые звонят домой и рассказывают о совершенных ими преступлениями. 

На открытии выставки присутствовали руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, украинский бизнесмен и меценат Виктор Пинчук, президент Латвии Эгил Левитс, премьер-министр Украины Денис Шмигаль и помощник секретаря Госдепартамента США по глобальной общественности Элизабет Кеннеди Трюдо. 

"Мы должны рассказать нашу историю громко, чтобы побуждать международное сообщество к поддержке, – во время открытия заявил Пинчук. – Мы должны представить преступления [российских оккупантов] такими, какие они есть, чтобы международное сообщество осознало, что нужны суровые санкции и присылало больше оружия в Украину. Надеемся, эта выставка поможет показать, от чего мы защищаемся, за что боремся и почему мы должны побеждать вместе. Искусство – мощный инструмент, и я знаю, что выставка будет способствовать нашей победе".

По словам Шмыгаля, РФ с первого дня вторжения системно и сознательно совершает военные преступления в Украине.

"Мы имеем дело с геноцидом украинского народа. Их цель – уничтожить украинский народ и его нацию, – подчеркнул он. – Россия продолжает атаковать гражданские объекты, транспортные узлы, школы и инфраструктуру. Эти преступления совершают не только солдаты, но и российское руководство, отдающее приказы. Мы поддерживаем создание специального трибунала для судебного преследования российских военных преступлений, чтобы правосудие было достигнуто. Эта выставка является болезненным свидетельством совершенных военных преступлений".

https://www.facebook.com/VictorPinchukFoundation/posts/pfbid02R8ewpUJXfNpbpaodyE7LG3b8nnFG8Q2Z6EGvJPz8o9gxEkHsdxUgTFDUxGY3kwJvl

Теги: Латвия, Виктор Пинчук, Нью-Йорк, выставка, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Андрей Ермак, российские военные
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Танец возвращает к жизни". Гвоздева рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Актриса "Женского квартала" Сопонару показала селфи с сестрой на фоне Букингемского дворца
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Осадчая о протестах в РФ: Молодежь кричала: "Путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел? Сплошное дно. Не народ, а хлам
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Сумская показала, как сейчас выглядит 67-летняя Тамара Яценко
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Прокопенко: То, как он сейчас выглядит, – я просто боюсь представить, что с ним делали
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
"Какая красивая". 45-летняя звезда студии "Квартал 95" Кравец снова отрастила волосы. Фото до и после
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Сбежавший в РФ Бардаш заявил, что получит российский паспорт на новое имя
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Жадан выступил на сцене вместе с дочерью. Фото
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
Ален Делон поговорит с Зеленским в эфире французского телевидения
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Немножко надо". Зарицкая показала тренировку в зале
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Держат маму в тонусе". Участница "Женского квартала" Кекелия показала своих сыновей
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Происходящее кажется плохим сном". 45-летняя Шакира высказалась о 35-летнем Пике, который ушел от нее к 23-летней студентке
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
"Вечер был особенным и незабываемым". Бех-Романчук показала романтическую фотосессию с мужем в Париже
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
Полякова о протестах в РФ: А где же вы раньше были? Только когда коснулось лично, вы наконец вышли. А наших детей жалко не было?
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
  Солист Kalush Orchestra рассказал историю здания, разрушенного российскими оккупантами в Ирпене. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу эту песню на рингтон. Аж настроение поднимается". Кензов опубликовал фрагмент песни, посвященной Залужному. Аудио (377312)
2
"Плачу, это стало для меня шоком". Дочь Ющенко заявила, что ее 17-летний сын отказался учиться в Канаде и тайком вернулся домой (366975)
3
54-летняя Белоконь, которая выступает в образе мамы Верки Сердючки, показала мужа и дочь (184908)
4
"Пой деду бункерному", "Украинцы не простят". В сети отреагировали на заявление Ани Лорак о сострадании (163704)
5
"Мое сердце сходит с ума". Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на его возвращение из плена (100008)
6
"Самая красивая спортсменка во вселенной". 21-летняя дзюдоистка Белодед восхитила поклонников новой фотосессией (89255)
7
Ясинский: Меня не интересуют люди, которые в восторге от заявления Пугачевой. Меня интересует, отрепостила ли ее сообщение Ротару (88288)
8
Собчак написала в директ Ефросининой, чтобы оправдаться за то, что назвала украинцев нацистами. Ефросинина ответила публично (57137)
 
 
 
 