Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников "Фурия"

"При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 км. Эти "птицы" будут выполнять миссию даже при сильном ветре – до 15 м/c. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с 15 км. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы, как "Фурия", – единственное, что спасает нас от обстрела", – цитирует сайт фонда военных из механизированной бригады, которые получили оборудование.

В пресс-службе отметили, что передача беспилотников "Фурия" военным – часть масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука Вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам.

"Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более $45,3 млн на помощь армии и гражданскому населению. Работа для победы продолжается", – сказано в сообщении.