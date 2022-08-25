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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Виктора Пинчука передал военным 12 беспилотников "Фурия"

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"Фурия" беспилотник украинской разработки
"Фурия" – беспилотник украинской разработки
Фото: defence-ua.com

Фонд Виктора Пинчука передал четырем украинским военным бригадам на востоке и юге страны беспилотные комплексы разведки и корректировки огня "Фурия" – 12 БПЛА с камерами и наземные пункты управления и обработки информации. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба фонда.

"При нормальных метеоусловиях каждый самолет способен находиться в небе до трех часов, а оперативный радиус беспилотника достигает 50 км. Эти "птицы" будут выполнять миссию даже при сильном ветре – до 15 м/c. Это позволит нам получать точные данные о точках расположения вражеской артиллерии, бьющей минимум с 15 км. Квадрокоптеры здесь нам не помогут, такие комплексы, как "Фурия", – единственное, что спасает нас от обстрела", – цитирует сайт фонда военных из механизированной бригады, которые получили оборудование.

В пресс-службе отметили, что передача беспилотников "Фурия" военным – часть масштабной помощи Фонда Виктора Пинчука Вооруженным силам Украины, медицинским учреждениям и вынужденно перемещенным лицам.

"Всего с начала военных действий Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более $45,3 млн на помощь армии и гражданскому населению. Работа для победы продолжается", – сказано в сообщении.

Контекст:

"Фурия" – беспилотник украинской разработки, официально принят на вооружение ВСУ с 2020 года. Каждый комплекс состоит из трех БПЛА и дополнительного оборудования. Киевское предприятие-производитель "Атлон Авіа" с началом полномасштабного вторжения России перебазировалось на запад Украины и ускорило темпы ремонта поврежденных в боевых действиях аппаратов, сообщал специализированный портал Defense Express.

Теги: Виктор Пинчук, беспилотники, ВСУ, благотворительный фонд , война России против Украины, Елена Пинчук
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