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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фонд Виктора Пинчука арендовал санаторий в Пуще-Водице для размещения и тренировки медиков-добровольцев

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Комфортные номера со всеми удобствами могут разместить до 90 медиков-добровольцев и волонтеров, отметили в фонде
Комфортные номера со всеми удобствами могут разместить до 90 медиков-добровольцев и волонтеров, отметили в фонде
Фото: пресс-служба Фонда Виктора Пинчука

Для медиков и волонтеров Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Пирогова (ПДМШ) Фонд Виктора Пинчука предоставил возможность бесплатного использования санатория в Пуще-Водице Киевской области для размещения и тренировочной базы. Об этом 4 июля сообщила пресс-служба фонда.

"Недавно отремонтированные комфортные номера со всеми удобствами могут разместить до 90 человек медиков-добровольцев и волонтеров, большая территория позволит проводить обучение и тренинги, хранить медицинские препараты и разместить 30 машин. Здание с территорией, принадлежащей Виктору и Елене Пинчукам, которое ранее использовал ПДМШ с первых недель войны, передается владельцами для нужд других гуманитарных проектов", – сказано в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что с первых дней войны только на медицинском направлении передали 10 современных бронированных "скорых" для эвакуации раненых из-под обстрелов и 50 тыс. тактических аптечек с турникетом, целоксом и бандажем.

"Парамедикам передано отдельно 77 тыс. турникетов, 32 тыс. бандажей, 2,5 тыс. полностью экипированных тактических аптечек и 170 реанимационных рюкзаков. 46 больниц в 17 городах Украины получили современное оборудование для спасения жизней, а также медикаменты и медицинские расходники. К примеру, для больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей закуплены транспортные инкубаторы для эвакуации новорожденных в критическом состоянии. Больницы в Ахтырке и Чернигове оборудованы автономными генераторами", – отметили в пресс-службе.

Контекст:

После нападения России на Украину 24 февраля 2022 года Виктор и Елена Пинчуки через свои фонды и другие структуры оказали гуманитарную помощь и помощь армии сегодня на сумму более $35 млн, сообщили в пресс-службе. Среди прочего были переданы медицинские аптечки для спасения военных и мирных жителей, раненых в результате обстрелов и взрывов, бронированные машины скорой помощи, поддержка 40 больниц и другие виды гуманитарной помощи.

На аукционе Christie’s Елена и Виктор Пинчуки продали скульптуру Джеффа Кунса Balloon Monkey (Magenta) за $11,5 млн. Всю сумму направят на гуманитарную помощь.

Теги: Виктор Пинчук, помощь, волонтеры, санаторий, благотворительный фонд , война России против Украины, медики
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