Фонд Виктора Пинчука арендовал санаторий в Пуще-Водице для размещения и тренировки медиков-добровольцев

Комфортные номера со всеми удобствами могут разместить до 90 медиков-добровольцев и волонтеров, отметили в фонде Фото: пресс-служба Фонда Виктора Пинчука

"Недавно отремонтированные комфортные номера со всеми удобствами могут разместить до 90 человек медиков-добровольцев и волонтеров, большая территория позволит проводить обучение и тренинги, хранить медицинские препараты и разместить 30 машин. Здание с территорией, принадлежащей Виктору и Елене Пинчукам, которое ранее использовал ПДМШ с первых недель войны, передается владельцами для нужд других гуманитарных проектов", – сказано в сообщении.

В Фонде подчеркнули, что с первых дней войны только на медицинском направлении передали 10 современных бронированных "скорых" для эвакуации раненых из-под обстрелов и 50 тыс. тактических аптечек с турникетом, целоксом и бандажем.

"Парамедикам передано отдельно 77 тыс. турникетов, 32 тыс. бандажей, 2,5 тыс. полностью экипированных тактических аптечек и 170 реанимационных рюкзаков. 46 больниц в 17 городах Украины получили современное оборудование для спасения жизней, а также медикаменты и медицинские расходники. К примеру, для больниц Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей закуплены транспортные инкубаторы для эвакуации новорожденных в критическом состоянии. Больницы в Ахтырке и Чернигове оборудованы автономными генераторами", – отметили в пресс-службе.