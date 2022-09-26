Обстрел Харьковской области. Шесть человек пострадали, на агропредприятии произошел пожар

"В течение суток госпитализировали шесть человек. Медики оценивают их состояние как среднее. Среди пострадавших 19-летняя девушка в Харьковском районе, один мужчина и три женщины в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе", – написал Синегубов.

В селе Зализничное Чугуевского района из-за обстрелов возник пожар на одном из агропредприятий. Обошлось без пострадавших.

По данным главы ОВА, подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС Украины продолжают разминирование региона. За сутки они обследовали 26 га территорий, обезвредили 1083 взрывоопасных предмета.

По словам Синегубова, украинские военные отразили атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Каменки, Победы и Павловки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)