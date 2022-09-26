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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрел Харьковской области. Шесть человек пострадали, на агропредприятии произошел пожар

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По данным главы ОВА, подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС Украины продолжают разминирование региона
По данным главы ОВА, подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС Украины продолжают разминирование региона
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате обстрелов Харьковской области за минувшие сутки шесть человек получили ранения. Об этом в Telegram 26 сентября сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"В течение суток госпитализировали шесть человек. Медики оценивают их состояние как среднее. Среди пострадавших 19-летняя девушка в Харьковском районе, один мужчина и три женщины в Купянском, 78-летний мужчина в Изюмском районе", – написал Синегубов.

В селе Зализничное Чугуевского района из-за обстрелов возник пожар на одном из агропредприятий. Обошлось без пострадавших.

По данным главы ОВА, подразделения пиротехников сводных отрядов ГСЧС Украины продолжают разминирование региона. За сутки они обследовали 26 га территорий, обезвредили 1083 взрывоопасных предмета.

По словам Синегубова, украинские военные отразили атаки оккупантов в районах Новомихайловки, Каменки, Победы и Павловки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов

Недавно деоккупированные территории "чрезвычайно загрязнены" минами – хуже, чем было в Киевской и Сумской областях, говорил глава МВД Украины Денис Монастырский.

22 сентября в Харьковской области на минах подорвалось восемь человек, 23 сентября – двое, 24-го – один.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, ранение, Олег Синегубов
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