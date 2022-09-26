В освобожденных Липцах Харьковской области СБУ нашла камеры пыток

Так называемый подвал оккупанты оборудовали в здании незаконной "народной милиции". Там боевики ЛДНР держали местных жителей, выступавших за территориальную целостность Украины и отказывающихся сотрудничать с захватчиками.
По информации СБУ, враг применял к заключенным жестокие пытки, многих после этого насильно вывозили в Россию.
В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны) оперативники продолжают устанавливать всех пострадавших, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.
В конце августа – начале сентября Вооруженные силы Украины начали контрнаступление на юге и востоке страны. В Харьковской области было освобождено около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
ВСУ освободили находящиеся недалеко от границы с Россией Липцы 13 сентября.