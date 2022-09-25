"Оборудовали комату страха". Житель Балаклеи рассказал о пытках россиян во время оккупации

Первый раз Копустянского задержали 14 мая на сутки. Он считает, что на него нажаловался один из местных коллаборантов.

"Они [россияне] мешок на голову и бросают. А потом уже начинают расспрашивать кто вы. В первый раз, я считаю, что это был недоброжелатель, коллаборант за мои активные гражданские позиции меня им сдал", – говорит он.

Второй раз его задержали уже 7 июля. Всего в камере было минимум шесть–восемь человек, среди которых и украинские пленные. Копустянский вспоминает, что было очень холодно, из-за чего он простыл и заболел.

Мужчина говорит, что одному из его сокамерников оккупанты приказали его задушить.

"Он бежал спасаясь и его бросили сюда. Ему дали задание, чтоб он меня задушил. Он пытался подушкой. Это страшно было пережить. Здесь кромешная темнота. Выключается свет, вентиляция. Среди ночи тут в темноте уснуть страшно. Он пытался агитировать этих ребят, чтобы меня задушили", – вспоминает украинец.

На допросах Копустянского пытали, в частности, били электрошокером.

"Меня, когда водили на допрос во время второго задержания, у них была специально оборудована комната страха. Полумрак и разные огни мигали. Главарь сидел посередине, сбоку него еще пару человек стояли с автоматами, тут табуретка стояла. И два человека сбоку стояли. Один бил электрошокером. Один задает вопрос, я ему отвечаю, что ничего не знаю, это провокация, наговор на меня. А он: "Молчи!". Говорю, что вы же меня спрашиваете, я должен отвечать. Но ему надо было, что бы я сказал то, что ему надо. Если нет, то иди в карцер", – говорит он.

Во время пыток мужчине часто светили красным лазером прямо в глаз, из-за чего он теперь плохо видит на него. Также его били битой бил по коленях и по спине.