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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Оборудовали комату страха". Житель Балаклеи рассказал о пытках россиян во время оккупации

Копустянского оккупанты бросали в камеру дважды
Копустянского оккупанты бросали в камеру дважды
Фото: ПОПОВА / YouTube

Российские военные во время оккупации Балаклеи Харьковской области задерживали и пытали местных жителей. Об этом рассказал в интервью журналистке Татьяне Поповой местный житель Василий Копустянский.

Первый раз Копустянского задержали 14 мая на сутки. Он считает, что на него нажаловался один из местных коллаборантов.

"Они [россияне] мешок на голову и бросают. А потом уже начинают расспрашивать кто вы. В первый раз, я считаю, что это был недоброжелатель, коллаборант за мои активные гражданские позиции меня им сдал", – говорит он. 

Второй раз его задержали уже 7 июля. Всего в камере было минимум шесть–восемь человек, среди которых и украинские пленные. Копустянский вспоминает, что было очень холодно, из-за чего он простыл и заболел. 

Мужчина говорит, что одному из его сокамерников оккупанты приказали его задушить.

"Он бежал спасаясь и его бросили сюда. Ему дали задание, чтоб он меня задушил. Он пытался подушкой. Это страшно было пережить. Здесь кромешная темнота. Выключается свет, вентиляция. Среди ночи тут в темноте уснуть страшно. Он пытался агитировать этих ребят, чтобы меня задушили", – вспоминает украинец.

На допросах Копустянского пытали, в частности, били электрошокером.

"Меня, когда водили на допрос во время второго задержания, у них была специально оборудована комната страха. Полумрак и разные огни мигали. Главарь сидел посередине, сбоку него еще пару человек стояли с автоматами, тут табуретка стояла. И два человека сбоку стояли. Один бил электрошокером. Один задает вопрос, я ему отвечаю, что ничего не знаю, это провокация, наговор на меня. А он: "Молчи!". Говорю, что вы же меня спрашиваете, я должен отвечать. Но ему надо было, что бы я сказал то, что ему надо. Если нет, то иди в карцер", – говорит он.

Во время пыток мужчине часто светили красным лазером прямо в глаз, из-за чего он теперь плохо видит на него. Также его били битой бил по коленях и по спине. 

Контекст:

Балаклея была оккупирована 2 марта. Мэр города Иван Столбовой пошел на сотрудничество с оккупантами, а позднее, по информации обладминистрации, вместе с семьей уехал в РФ.

6 сентября ВСУ провели успешное контрнаступление в районе Балаклеи и отбросили российские войска на левый берег рек Северский Донец и Средняя Балаклейка, сообщил американский Институт исследования войны. 8 сентября об освобождении Балаклеи сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

10 сентября командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов официально подняли флаг Украины в освобожденной от оккупантов Балаклее.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, оккупация, Харьковская область, война России против Украины, Балаклея, российские оккупанты
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