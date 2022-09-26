В Первомайске Харьковской области в результате обстрела оккупантами погибла девочка – Синегубов

"От ракетного удара в Первомайске погибла девочка [в возрасте] 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", – написал он.

Перед этим глава обладминистрации сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе.

"Есть повреждения критической инфраструктуры и полностью разрушены два частных дома", – объяснял Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Населенные пункты Харьковской области российская армия обстреливает ежедневно. 25 сентября в результате таких обстрелов ранения получили шесть мирных жителей, писал Синегубов.