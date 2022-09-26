В Первомайске Харьковской области в результате обстрела оккупантами погибла девочка – Синегубов

"От ракетного удара в Первомайске погибла девочка [в возрасте] 15 лет. Российские оккупанты коварно днем нанесли удар по гражданской инфраструктуре. Еще одну детскую жизнь оборвали эти изверги", – написал он.
Перед этим глава обладминистрации сообщал, что оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры в городе.
"Есть повреждения критической инфраструктуры и полностью разрушены два частных дома", – объяснял Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Населенные пункты Харьковской области российская армия обстреливает ежедневно. 25 сентября в результате таких обстрелов ранения получили шесть мирных жителей, писал Синегубов.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. 23 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в этом месяце на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов.