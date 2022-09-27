ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Если Россия признает результаты "референдумов", то с Путиным больше не о чем разговаривать – Зеленский

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По словам Зеленского, Россия регулярно нарушает международный правовой порядок и провоцирует эскалацию
По словам Зеленского, Россия регулярно нарушает международный правовой порядок и провоцирует эскалацию
Фото: EPA

Реализации "крымского сценария" на захваченных Россией после 24 февраля территориях Украины будет означать, что Украине не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время заседания Совбеза ООН 27 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Россия уже пренебрегает Уставом ООН, уже нарушает правила. Это вопрос времени – когда они разрушат прочный международный институт, который еще может функционировать", – сказал он.

По словам Зеленского, Россия регулярно нарушает международный правовой порядок и провоцирует эскалацию.

"Россия проигнорировала призыв МАГАТЭ к немедленной деоккупации Запорожской АЭС и к тому, чтобы положить конец любым враждебным действиям против ядерных объектов на территории Украины. Это еще одно доказательство того, что Россия подводит мир к ядерной катастрофе. Угрозы применения ядерного оружия превратились в постоянный нарратив российской пропаганды. Это доказывает тот факт, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием, так как она не в состоянии гарантировать безопасность мира", – считает президент.

Зеленский напомнил, что во время выступления на сессии Генассамблеи ООН он представил украинскую мирную формулу. Но ответом России на это стало объявление мобилизации.

"Россия намеренно фокусирует мобилизацию на территориях, которые она контролирует. Это касается не только Кавказа, Сибири, где было сделано все, чтобы мобилизовать как можно больше мужчин коренного населения, но и на территории украинского Крыма... Мы считаем, что это геноцидная политика", – подчеркнул президент.

Говоря о проведении "референдумов" на захваченных Россией территориях Украины, Зеленский отметил, что украинцев заставляют голосовать под дулами автоматов.

"Всем известно, что результаты псевдореферендумов были заранее заготовлены. Также предоставляются ложные паспорта тем, кто проживает на этой территории. Аннексия территории – это самое жестокое нарушение Устава ООН, а также попытка украсть территорию другого государства, попытка полностью стереть нормы международного права", – сказал Зеленский.

Он добавил, что "присоединением" украинских территорий к РФ власти России хотят вынудить украинцев мобилизоваться в российскую армию.

"Есть только один способ остановить это. Во-первых, полная изоляция России в ответ на все, что она делает. Это государство не может оставаться членом Совета Безопасности с правом вето. Если такое государство проводит геноцидную политику прямо сейчас, стоит в шаге от радиоактивной катастрофы и угрожает ядерными ударами. Россию надо исключить из всех международных организаций. Если такое исключение трудно с процедурной точки, то надо приостановить ее участие", – считает президент.

Зеленский также призвал к более жестким санкциям против России и максимальной помощи Украине в войне.

"Украина должна получить четкие и юридически обязательные гарантии коллективной безопасности. Это фундаментальная часть нашей безопасности. Также миру необходима архитектура безопасности, которая будет гарантирована. Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, реализация так называемого крымского сценария и еще одна попытка аннексии украинской территории будут означать, что нам не о чем говорить с президентом России. Аннексия – это шаг, который ставит его один на один против всего человечества", – подытожил он.

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России. Путин говорил, что Россия поддержит "референдумы" и признает их результаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий. В МИД Украины призвали партнеров осудить намерения РФ провести псевдореферендумы и ввести против нее новые санкции.

Центральная избирательная комиссия Украины призывала людей не участвовать в голосовании. Там заявили, что такие псевдореферендумы не имеют "ничего общего ни с законом, ни с международными стандартами, ни с процедурой, а также не будут иметь юридических последствий".

Главы МИД "Группы семи" заявили, что не признают результатов "референдумов", которые российские оккупанты начали проводить на захваченных украинских территориях. С похожими заявлениями выступили и отдельные страны, в том числе США – президент Джо Байден назвал голосование "бутафорией".

Евросоюз анонсировал санкции из-за организации "референдумов", Великобритания их уже ввела.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ООН, референдум, Совет Безопасности ООН, Владимир Зеленский
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