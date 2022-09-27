Евросоюз введет новые санкции против России за проведение в Украине псевдореферендумов

"Это будет иметь последствия для всех людей, которые участвуют в незаконных, нелегитимных референдумах", – сообщил он.
Также о последствиях предупредила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
"Я заверила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу о полной экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины Францией. Наша страна продолжит поддерживать территориальную целостность Украины и никогда не признает фиктивные референдумы, организованные РФ", – написала она в Twitter.
J’ai redit à @DmytroKuleba le plein soutien de la France à l’#Ukraine, soutien économique, humanitaire, militaire, diplomatique.— Catherine Colonna (@MinColonna) September 27, 2022
La * continuera à soutenir l'intégrité territoriale de l' * et ne reconnaîtra jamais les simulacres de référendums organisés par la #Russie. pic.twitter.com/yIRrcVjnss
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей Украины проходят псевдореферендумы о присоединении регионов к России.
Украина и международное сообщество заранее заявили, что не признают результатов этого незаконного голосования и оно не будет иметь никакой юридической силы с точки зрения международного права.