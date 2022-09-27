В освобожденном Купянске-Узловом подняли флаг Украины. Видео

Пресс-центр военной разведки обнародовал видео, на котором показано, как командир подразделения ГУР Kraken Сергей Величко (позывной Чили) поднял флаг в освобожденном населенном пункте.

"Купянск-Узловой освободили сегодня, 27 сентября 2022 года. Купянск же был освобожден 16 сентября", – добавили в ГУР.

Контекст:

Купянск-Узловой – это одна из самых больших логистических, железнодорожных развязок на территории Харьковской области, поселок был оккупирован в первые часы полномасштабной войны, сообщили в Харьковской областной государственной военной администрации.

О том, что силы обороны Украины зашли в Купянск-Узловой, Генеральный штаб ВСУ сообщал 26 сентября. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на следующий день проинформировал об освобождении поселка.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины были освобождены 9 тыс. км² территории, около 400 населенных пунктов. В Харьковской области по состоянию на 27 сентября от россиян освободили 454 населенных пункта.

Под контролем оккупантов, по информации ОВА, остается около 6% территории региона.